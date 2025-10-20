染谷俊之＆小西詠斗、ミステリアスな深夜ドラマ第2話あらすじ 『UNREAL-不条理雑貨店-』パネル展開催も決定
俳優・染谷俊之と小西詠斗がW主演を務める、テレビ大阪ドラマ『UNREAL-不条理雑貨店-』（毎週月曜）の第2話が、きょう20日深夜に放送される。
ドラマ『UNREAL-不条理雑貨店-』第2話 場面カット
人気漫画の実写化で、怪しげなアンティーク雑貨店「UNREAL」のミステリアスな主人・ヤギオ（染谷）と、ヤギオの世話を焼く高校生・濱家宗哉＝ムネチカ（小西）の絆と宿命を描くストーリー。
テレビ大阪（毎週月曜 深夜1：05）のほか、テレビ愛知（毎週月曜 深1：30）、BSテレ東（毎週木曜 深0：30）、テレビせとうち（毎週火曜 深0：30）、TVQ九州放送（11月19日スタート、毎週水曜 深1：30）で放送。30分×全6話。
■第2話「ヘイズ夫人の手」
美しく不思議な力を持つ雑貨が並ぶ「UNREAL」。店主のヤギオ（染谷俊之）が近くのカフェ「海桐-TOBIRA-」で働くしっかり者の高校生の宗哉〈ムネチカ〉（小西詠斗）にマッサージしてもらっていると、前店主の黒澤羊時（細貝圭）が現れる。なぜか宗哉の名前を知っている謎の男に対して、ヤギオは毛嫌いしている様子。そして宗哉が店を出ようとした時、市議会議員の赤坂（加藤大騎）とぶつかってしまう。赤坂に絡まれた宗哉を助けつつ、ヤギオは赤坂を店内へと案内する。今度開催される海名月市のサマーフェスティバルに向け、おざなりな身なりを何とかしたい赤坂が目を止めたのは「ヘイズ夫人の手」。赤坂は持ち主を魅力的に見せ、指の数だけ願いを叶えてくれるというこのネクタイピンを購入し、願いを叶えていくが…。
ドラマ放送を記念して、パネル展を東京・大阪で開催決定
開催日程：2025年10月21日（火）〜10月26日（日）
東京会場：HMV&BOOKS SHIBUYA
大阪会場：HMV&BOOKS SHINSAIBASHI
※展示内容
東京&大阪共通…第1話&2話の場面写真
東京 着用衣裳…ヤギオ（染谷俊之）・クロサワ（細貝圭）
大阪 着用衣裳…ムネチカ（小西詠斗）・鮭とば（世古口凌）
