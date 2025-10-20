Aぇ! group 佐野晶哉“ジュゼッペ”が陽気に歌う『トリツカレ男』本編映像が解禁 手探りの収録を回想
Aぇ! groupの佐野晶哉が主人公、上白石萌歌がヒロインの声優を担当するミュージカルアニメーション映画『トリツカレ男』（11月7日公開）において、佐野が演じるジュゼッペが劇中歌「ジュゼッペのテーマ」を歌う本編映像が解禁された。
【動画】かっこいい⋯！解禁された佐野晶哉が歌う『ジュゼッペのテーマ』
今作はいしいしんじ氏による『トリツカレ男』（新潮文庫刊）が映画化。何かに夢中になると、他のことは一切見えなくなってしまうことから、周りのみんなに“トリツカレ男”と呼ばれている主人公・ジュゼッペ（佐野）が風船売りのペチカ（上白石）と出会い…。
「ジュゼッペのテーマ」はジュゼッペ自身の生き方を堂々と表現し、明るい気持ちになるミュージカルナンバー。探偵ごっこに夢中になり実際に事件を解決してしまったり、カメラや潮干狩り、サングラス集めと次から次へといろいろなものにトリツカレながら「あ〜！トリツカレずにはいられないぜ〜 明日はあしたの風が吹くケセラケラ とりつかれてみりゃ二の次さ意味なんてさ」と陽気に跳ね、歌い上げるジュゼッペが描かれる。
歌収録について佐野は「ミュージカルの経験はあるのですが、ここまで役になりきって歌う経験はあまりなかったので難しかったです。先に歌の収録があったんですけど、まだジュゼッペの声をつかめていなかったので探り探りでした」と振り返った。
さらに、ジュゼッペがこれまで“トリツカレた”事の一覧と場面写真を一部解禁。さまざまな物・事に“トリツカレ”、とことん極めてはまた別のことに進む事ができるジュゼッペ。
多才なトリツカレ男・ジュゼッペがこれまで“トリツカレた”事はオペラ、昆虫採集、三段跳び、探偵ごっこ、外国語、カメラ、潮干狩り、サングラス集め、雪像、綱渡り、競歩、お手玉、潜水、サンドイッチ作り、楽器、筋トレ、ガラス吹き、ネズミ語、ナッツ投げなど。さまざまな物・事に“トリツカレる”ジュゼッペの生き生きとした姿が登場する。
どんどん好きなことにチャレンジし、バラエティに富んだ特技を数多く持っていることも彼の隠れた才能。そんなジュゼッペが、ペチカと出逢い、どのように“トリツカレて”しまうのか、物語の行方に注目だ。
