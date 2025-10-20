M!LK、結成10周年を締めくくる「好きすぎて滅！」配信リリース決定 “爆発的な愛”を歌ったラブソング
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの結成10周年YEARを締めくくる純愛ラブソング「好きすぎて滅！」が、27日に配信リリースされることが決定した。併せて、鮮やかなメンバーカラーに身を包んだ新ビジュアルを公開した。
【画像】独特なポーズ！ファニーでポップな配信ジャケット
Digital Single「好きすぎて滅！」は、“あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう！”と爆発的な愛を歌ったラブソング。グループ結成10周年YEARの締めくくりを飾る、M!LKらしいファニーでポップな楽曲となっている。
これまでグループ公式SNSでは6日間にわたって結成10周年を振り返るインタビュー映像が公開され、メンバーが口々に語る“好きすぎて…”というキーワードが注目を集めていた。そしてきょう20日、同グループ公式YouTubeチャンネルにてティザー映像が公開となり、最新曲のタイトルが「好きすぎて滅！」であることを発表。さらに深夜0時からは、TikTokにて「好きすぎて滅！」の一部先行配信がスタートする。
また、吉田仁人がパーソナリティを務める文化放送『レコメン！』23日放送回の午後11時台に、「好きすぎて滅！」ラジオ初オンエアが決定。同日のゲストには山中柔太朗の出演も決定している。
