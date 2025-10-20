全国各地でとまらない、クマ被害。この週末にも、クマに襲われた人が頭の骨を折る、目の付近を切るなどの被害が続出しています。クマ被害の治療にあたってきた医師によると、被害の多くは顔や頭に集中しているということです。

■岩手県盛岡市でクマ居座り 4時間後に捕獲

フェンスの向こう側でゆっくりと歩くクマ。周囲の様子をうかがうように移動しています。20日午後、岩手県盛岡市でNNNのカメラが捉えました。

場所は、盛岡駅から1.7キロほどの原敬記念館。すぐ近くには、住宅街が広がっています。

行き場を失ったようなクマ。木に体をこすりつける様子も見られました。クマは記念館の敷地に約4時間居座った後、捕獲されました。

■秋田県湯沢市 4件目の被害者の住宅にクマ居座り

20日は、秋田県湯沢市でもクマの居座りがありました。

記者

「猟友会や警察関係者が集まり、緊迫した雰囲気になっています。猟友会の方が猟銃を手にして現場へと向かいます」

クマの居座り現場は、JR湯沢駅から約200メートルの住宅。周辺では、朝から被害が相次いでいました。

午前5時すぎに男性が背後から、その40分後には別の男性が背後から襲われました。さらに5分後はホテルの駐車場で背後から襲われました。そして、午前6時20分には男性が右脚の太ももにケガをしました。

クマは4件目の被害者の住宅にとどまっているということです。市と警察が対応にあたっています。

■群馬県や山形県でもクマ被害…顔や頭にケガ

各地で頻発するクマ被害は、18日に群馬県みなかみ町でも相次ぎました。

警察によると、キノコ採りをしていた64歳の男性が「顔や頭」をひっかかれて重傷。他にも、犬の散歩をしていた76歳の女性がクマに襲われました。

救助したという住民は…。

救助にあたった住民

「俺が来た時はひん死だった。耳をやられて頭をかじられたのか、はたかれたのか分からないけど、穴が開いちゃって」

女性は頭などを狙われたとみられ、頭の骨を折るなどの重傷だということです。

山形県庄内町でも19日に、男性（41）が左目付近を切るなどのケガをしています。

■医師「骨ごともぎ取られるケガも」 顔や頭を守ることが大切

クマによる被害の多くは、顔や頭。治療にあたってきた医師はそう話します。

弘前大学 鈴木真輔教授

「骨ごと顔の一部をもぎ取られてしまうようなケガをするケースもある」

クマに襲われた患者のCT画像。

目の周りの骨と頬の骨が砕け、眼球が破裂していたといいます。

致命傷を負わないために、顔や頭を守ることが大切だということです。