＜特集＞返済不要の給付型奨学金制度に取り組む菓子メーカー そこにある先人たちの経験・想いを取材 【高知】
経済的な理由で大学進学を諦めないで欲しいと願いを込め、高知県内の製菓メーカーが奨学金制度の取り組みを行っています。
そこには、先人たちの経験やある想いが託されていました。
香美市の菓子メーカー「スウィーツ」。
田野屋塩次郎のシューラスクなど数々の商品を生み出し、25年6月に大阪・関西万博で行われた「日本の宝レジェンドグランプリ」では、カカオの風味をそのまま味わえるカカオロールを発表し見事、2位に輝きました。
全国的に高い評価を受ける商品を生み出しながら、スウィーツではある活動を続けています。それは「ともしび奨学基金」。
福永さんは当時高知放送の取材に対し、基金を作った思いを語っていました。
■スウィーツ・福永稔さん(2018年当時)
「本当に学ぶ気持ちがあるのに、経済的な理由で学べないというのは、国としても大きなロスだと思う。私だって大それたことはできないが、まず“隗（かい）より始めよ”で、小さな一歩でもいいから始めてみようじゃないかと」
福永さんの父親がサントリーの創業者・鳥井信治郎さんから奨学金を受けて大学に進学。卒業後に返済しようとしたところ鳥井さんは返済金を受け取らず、「将来、奨学金を作ってほしい」と言われたそうです。それがきっかけでした。
こうして生まれたともしび奨学金は、月額3万円を4年間給付するもので、2018年の活動開始以降、県内の5人の苦学生に給付を行ってきました。
奨学金の資金となるのは福永さんたちが開発した低糖質スイーツの売上の5パーセント＝約300万円と賛同者からの寄付金です。
2025年8月にはクラウドファンディングを行い、目標金額100万円に対して120万円の寄付金が全国から集まりました。
クラウドファンディングで寄付を行った南国市の松村勝喜さん。
松村さん自身も奨学金など育英事業の力を借りて大学に進学しました。
■松村勝喜さん
「非常に面白いというか、給付を受ける人にとったらありがたいことだとそういう思いで賛同した。私にとっては国の育英事業と県の学生寮の経営の育英事業、両方の育英事業のおかげで東京の私立大学へ進学できたということで、育英事業に対しものすごく感謝の気持ちをずっと持っていた」
自身の経験を次の世代に繋いでいく。寄付金にはそういった想いが込められていました。
■松村さん
「ともしび奨学金に寄付をすることで、その恩を受けた学生がまた次の方に恩送りを順番にしてもらったらいいなと。最近は恩返しより恩送りという感覚が強くなっている」
「恩返しではなく恩送り」。
まさに、福永さんが奨学金を始めたきっかけであり理念でもあります。
そんな気持ちがこもった奨学金をどのように使ってほしいのか、松村さんに聞きました。
■松村さん
「自分の人生を豊かにするためにいろんな使い方がある。映画を見たり本を買ってもいいしマンガだっていい。とにかく自由に使っていい。ギャンブルを除けば何に使っても良いというのが私の考え」
経済的な理由から学ぶことを諦めるのではなく学ぶことができるチャンスを。次の世代の誰かのために多くの人の思いがつながっています。