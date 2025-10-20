Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月20日の第1試合に出場する4選手を発表した。開幕から約1カ月が経過し、チームにプラスポイントをもたらしている男性3選手に、なかなか初勝利が遠いKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が挑むという構図。どんな展開が待ち受けているか。

【映像】強豪の男性3選手に岡田紗佳が挑戦！

4選手の中で、最もポイントを稼いでいるのは赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）。6戦3勝でラスなし。個人2位と上位にいるのも納得だ。チーム内に未勝利選手が2人いるため、浅見真紀（最高位戦）と2人でやりくりしている状況だが、チームをマイナス域に近づけないためにも、ここでさらにポイントを積み上げたい。

セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）は苦しむ前年覇者チームの中で気を吐いている。なかなか2年連続で結果を残すのが難しいMリーグの壁を感じるところだが、竹内は6戦して2勝。＋31.2はチームトップだ。選手兼監督・茅森早香（最高位戦）がよもやの4戦未勝利・3ラスと絶不調の中、周囲がどこまでフォローできるか。

EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）も苦しむチームを引っ張っている。三浦智博、HIRO柴田（連盟）という実力差2人が、Mリーグの逆風にさらされ続け、大きくマイナス。チームも10チーム中最下位に沈んでいる。三浦、柴田が復調へともがき、悪循環に陥らないためには、石井がポイントをカバーするしかない。

KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）は、とにかく初勝利が欲しいところ。6戦して2着3回ながらトップなし。個人順位も34位まで下がった。チームを見渡してもプラスなのは渋川難波（協会）だけ。輝く笑顔で勝利のポーズを今夜こそ。

【10月20日第1試合】

EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）個人15位 ＋40.4

赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）個人2位 ＋159.7

KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）個人34位 ▲99.7

セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）個人16位 ＋31.2

【10月17日終了時点での成績】

1位 U-NEXT Pirates ＋258.5（26/120）

2位 EX風林火山 ＋187.2（22/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋91.8（22/120）

4位 TEAM雷電 ＋91.1（22/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋70.5（20/120）

6位 BEAST X ▲46.0（24/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲57.6（20/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲109.1（24/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲175.2（22/120）

10位 EARTH JETS ▲311.2（22/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

