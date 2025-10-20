Snow Man岩本照が、トレーニングのために自宅にあるモノを設置していることを明かし、ゲストの指原莉乃らを驚かせた。

【映像】Snow Man岩本の自宅にある意外なモノ

2025年10月16日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』。山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務め、この日はSnow Man岩本照と指原莉乃がゲストとして登場した。

トレーニングに熱心な岩本は、筋肉のために常にぶら下がれる場所を探しているという。指原が「家にありますよね？ぶら下がり」と尋ねると、岩本は「あります」と回答。指原は「それ聞いたことあって…」とコメントした。

岩本は、ドアの間の目線に入るところに突っ張り棒のようなものを置いて、自らぶら下がらないと逃げられない状態にしていると説明。 愛理が「ぶら下がらないと先に行けない？！」と驚くと、岩本は「ジム行かなくても、もう日常生活でも自分のやりたいことができる」と合理性を熱弁。 山里は「なんで家をSASUKEみたいにする必要あるの？」とツッコミを入れたが、岩本は「いや、みんなやっぱそうなってっちゃいますね」と返答していた。

日々ストイックな岩本に愛理が「すっごいだらしなく過ごしてる彼女とかがいたとしたら、許せるんですか？」と問いかけると、岩本は「全然いいと思う」と回答。岩本は「俺にできないから、すごいなって思う」と理由を説明すると、指原が「じゃあ2人でTikTok見る時間とかはあります？」と具体的に質問。岩本は「それも作る」と発言すると、指原は「作る！？自然発生は？」とつっこんでいた。

さらに愛理から「どれぐらいなら許せますか？1日の中でTikTok見る時間」と“追い”質問。岩本は「全然、別に一緒にずっと何時間見ててもいいっすよ」と明かすも、指原が「え、ぶら下がらずに？」とすかさず質問。愛理も「絶対途中からぶら下がりながら見始める」と予想すると、山里は「それはいくらなんでもイジってる！！」とぶら下がりに執着する岩本をイジリすぎだと言い、スタジオは爆笑に包まれた。さらに指原が「じゃあ岩本さんがぶら下がってる間に私がTikTok見せますよ」と提案すると、岩本は「だったらスマホ固定して一緒にぶらさがってみます」と答え、さらなる爆笑を誘っていた。