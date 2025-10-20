1歳児の恐るべき危機管理能力！おてんば娘が見せた“慎重すぎる行動”に「額に入れたいくらい可愛い！」と反響
1歳児の恐るべき危機管理能力が、「額に入れたいくらい可愛い！」と話題になっている。
【映像】KAWAII！しっかりと頭を守って歩む1歳児に絶賛の声
投稿したのは、伊藤ぽんぽこさん（@ito_ponpoko）。「どうみても絶対に頭がぶつからない高さのトンネルでも、しっかりと頭を守って慎重に歩む娘KAWAII」というコメントとともに、娘の写った画像をXに投稿した。
おてんば娘の“慎重すぎる”歩みに注目！
投稿を見た人からは、「額に入れたいくらい可愛い！」「ぶつけたら大変だもんね！」「危機管理能力高いし偉い！」「大人と同じぐらい身長あると思ってるかも」「高さをちゃんと視認できるの、私より視野が広くて羨ましい」などの声が寄せられ、投稿には11万件超の“いいね”が押される大反響となっている（※数字は10月20日14時のデータ）。
ニュース番組『ABEMAヒルズ』は、投稿者を取材。「1歳10カ月検診の帰りに立ち寄った本屋さんで、娘がこのような行動をとり、可愛すぎて思わず投稿しました！普段はグイグイ行くタイプで、道路を歩く時もなかなか手を繋いでくれないおてんば娘ですが、今回の行動がすごく意外でした（笑）」とコメント。
投稿の反響については、「多くの反響がありすごくうれしいです。特に海外の方からも反応があり『KAWAII』は世界共通なのだと改めて思いました！」と話している。（『ABEMAヒルズ』より）