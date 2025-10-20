自民と維新が連立合意で署名、高市総裁が冒頭に感謝の言葉　吉村代表「強い熱量でこの日本を前に進める」

連立政権の樹立に向けた自民党の高市総裁と日本維新の会の吉村代表の党首会談が、午後6時過ぎに始まりました。

冒頭、高市総裁からの感謝の言葉がありました。

日本維新の会・吉村代表：

自民党の先生方、この度は本当にありがとうございます。我々、日本維新の会はまだまだ数の少ない弱小政党ではありますが、御党と国家観、日本を強くしたいという思いを一緒にしていると思います。この間、高市総裁と話をさせていただいて、強い熱量でこの日本を前に進めるんだという思いを、私も強く受けました。我々も改革政党としてこれまで掲げてきた改革、さらに前に進めて日本をよくしたいという思い、これは一緒だと思います。今1票を持たない子供たちが大人になった時に、この日本、本当によかったなと思ってもらえるような国を一緒に作っていきたいと思いますので、総裁どうぞよろしくお願いします。この度はありがとうございます。

国会内で行われている高市総裁と吉村代表の党首会談の様子ですが、午後6時12分ごろから映像が入ってきました。

この会談では連立の合意文書に署名する予定で、合意書には維新が求めた政策項目についても記載されているということです。

青井実キャスター：

合意文書が両代表の目の前にあるということでいいですかね。

スペシャルキャスター・岩田明子さん：

今、合意書に署名をしていますね。

宮司愛海キャスター：

これが12項目の政策項目についての合意文書ということですね。

スペシャルキャスター・岩田明子さん：

そうだと思います。日付も書かれていて、それぞれが署名をしていくと。

青井実キャスター：

冒頭、高市総裁は「真摯（しんし）に対応していただきありがとうございました」と。

そして維新の吉村代表が日本をよくしたいんだと、一緒に作りたいんだという発言もありました。この表情を見てどうですか。高市さんの笑顔も見えましたが。

スペシャルキャスター・岩田明子さん：

お互い安堵（あんど）したような表情に見えますね。日本を強くしたい、それから未来に日本を引き継いでいきたいという趣旨のことをお二人ともおっしゃっていましたので、考え方が同じだということをお二人とも強調した形ですね。

このあと高市氏が自ら記者団の取材にも応じる予定だということです。

青井実キャスター：

6時12分から4分ほど経ちましたが、合意文書に署名をお互いの総裁と代表がしているという状態です。改めてですが、合意文書のポイントはどういったところになるでしょうか。

スペシャルキャスター・岩田明子さん：

経済ですとかインテリジェンスとかいろいろありますけど、やはり日本維新の会がこだわっている議員定数の削減ですとか社会保障費ですとか、そういったところがポイントになってくると思います。あと、政治献金のところですね。こちらも方向性がどのような書かれ方をしているか注目点になりますね。