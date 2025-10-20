ギャル曽根「今話題のやつ」ハーゲンダッツ“濃厚チョコ”アイスに驚き「これは目が覚めた！」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ローソン】10月のオススメ商品16品！爆買い！』という動画を投稿。動画では、ギャル曽根さんが【ローソン】で購入した商品を試食しながら紹介する様子が公開されました。今回はその中から、ギャル曽根さんも驚いた期間限定アイスをピックアップ！

ギャル曽根さんが「これ今話題のやつ」「マジでめちゃくちゃ濃厚なチョコレートで美味しいらしい」と取り出したアイスがこちら！

◼︎悪魔のささやきチョコレート

ハーゲンダッツ / 悪魔のささやき『チョコレート』

2025年9月30日より期間限定で販売中の新商品。“手に取らずにはいられない”、“一度食べたら虜になって抜け出せない”といった気持ちになるほどの濃厚な味わいがコンセプトなんだとか！

ほんのり塩味がアクセントのソルティーチョコレートソースを混ぜ込んだ、ミルクのコクもしっかり感じられるチョコレートアイスクリームの上に、とろーりとしたバターココアソースにまみれた、ねっちり食感のチョコレートクッキーをオン。

天面のバターココアソースでより一層コクと甘みが加わり、濃厚感を実現。奥行きのあるチョコレートの風味を楽しめます。

◼︎濃厚チョコに驚き

一口食べたギャル曽根さんも「すんごいチョコ！うわ！目が覚めるチョコレート」「すっごい濃い」「これは目が覚めた！」と濃厚さに驚きの様子でした。

甘いものが恋しい季節になってきましたが、こちらのアイスはチョコ好きの心を十分満たしてくれそうですね♪

ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

■動画もチェック

動画内では、こちらの他にも、ギャル曽根さんが購入した【ローソン】のおすすめの食品を紹介してくれています。ぜひチェックしてみてくださいね。