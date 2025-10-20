北陸3県の知事が集まる懇談会が20日、石川県七尾市で開かれました。東北と北陸の被災地を直接つなぐ「直通新幹線」の2026年度中の実現をめざし、3県が連携する方針を固めました。

のと鉄道語り部・宮下左文さん「ぺっしゃんこになった家屋、こちらですね。その続きの家屋は全て手つかずです（2024年の）元日からそのまま」

3県の知事が一堂に会したのは、のと鉄道の「震災語り部観光列車」の車内。

能登半島地震を経験した社員らから、当時の状況について説明を受けました。

東北ー北陸の直通新幹線の運行に向けて連携の方針

その後、七尾市での懇談会では、震災対応をめぐる国への要望として、富山県からは、▼液状化対策に向けた財政的・技術的支援の充実、福井県からは、▼国道8号全体の強靭化に向けた、県境部の早期の工事着手などが提案されました。

福井県・杉本達治知事「(大雪時)広域、福井県でいうと米原ICからこっちに車が入って来ないように、石川県と福井県の間でやり取りをしながら、どっちで止めるのかが非常に重要になるので、顔が見える関係を作るというのも含めて、事前の調整会議であったり、雪害対策の合同訓練も一緒にさせていただければ」

また馳知事は、東北と北陸の2つの被災地を直接結ぶ新幹線の運行を提案し、2026年度中の実現を目指し連携して取り組む方針でまとまりました。