自民党との連立政権樹立に動く日本維新の会は、両院議員総会を開催。執行部からの説明を受けた直後の比例東海ブロック選出杉本和巳衆院議員を、大石アンカーマンが直撃しました。

【写真を見る】自民との連立政権 維新は ｢閣外協力となる見込み｣ “はしご外された形”の立憲民主党 重徳和彦氏は｢維新は自民に取り込まれる｣と指摘

（日本維新の会・杉本和巳衆院議員）

「1回目高市さんと書くのでいいですか？手を挙げてくださいと言われて。全員が手を挙げた。私も挙げた」

あすの総理指名選挙では、誰に投票するのか。



（杉本衆院議員）

「高市早苗氏。覚悟を決めて、経済は動かさないといけないという思いの中で、政治とカネの問題も引き続き必ず言い続ける」





大臣は出さず、「閣外協力となる見込み」だという杉本衆院議員。

（杉本衆院議員）

「向こうがすごい横綱でこちらは平幕。前みつ取って、頭をつけて半身で、その状態にしないとと思っていたので良かった」



また、維新が掲げた「議員定数削減」については。



（杉本衆院議員）

「維新の真骨頂。各党のコンセンサスは得られるかというと、そんなに甘くない」

立憲・重徳衆院議員「維新はこのままだと消滅する」

そして、維新が自民党に急接近したことで、野党共闘による政権交代は幻となるのか…。「はしごを外された」形の立憲民主党の重徳和彦衆院議員は…



（立憲・重徳和彦衆院議員）

Q.改めて、どなたの名前を書くのかお願いします

「野田佳彦であります」

Q.本来で「玉木雄一郎」と書きたかった？

「3党結束そこに公明党も一緒になったら、大政権交代・大政局ですよね」

「政局はタイミング」としつつ、以前、維新に所属していた重徳議員は…



（重徳衆院議員）

Q.自民党と維新が連立を組むことについて

「二大政党政治を作って自民党がダメになってきたら、我々が新しいビジョンをもって、今まで光が当たらなかったところに光を当てていくと」

Q.維新は自民を変えようとする政党ではなかった？

「では結局なかったということ」

「維新が自民党政治に取り込まれる」と口にした重徳議員に、さらに聞きました…



（重徳衆院議員）

Q.閣外から自民を監視していくようにも見える

「それはいいんじゃないですか。自民党が悪くなってきた弱くなってきたら、そこを（維新が）助ける。また自民党政権が戻ってくる。その頃には維新はない」

Q.維新はこのままだと消滅してしまう？

「維新は消滅します」