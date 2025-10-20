これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、沿岸部に波浪注意報、上越の各地に濃霧注意報、糸魚川市に大雨注意報、佐渡市には強風注意報が発表されています。



◆10月21日(火)の天気

・上越地方

午前中は、濃い霧の出るところがあるでしょう。

また、午後もスッキリしない天気が続き、一部でにわか雨がありそうです。



・中越地方

どんよりした空模様で、朝晩を中心に弱い雨の降るところがあるでしょう。

また、冷たい北風が吹いて、昼間でも寒さを感じるくらいになりそうです。



・長岡市と三条市周辺

どんよりした空模様で、にわか雨のところがあるでしょう。

最低気温は11℃前後、最高気温は15℃の予想です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

夜にかけて雲の多い天気が続くでしょう。

最低気温は20日(月)朝と同じくらいですが、最高気温は20日(月)より4℃くらい低いところが多く15℃前後になるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

厚い雲に覆われて、日差しは控えめでしょう。

最高気温は14℃前後までしか上がらず、11月中旬並みの寒さになりそうです。



◆風と波

下越と佐渡で、風がやや強く吹く時間があるでしょう。

波は、各海域ともはじめ2.5mとやや高くなりそうです。



◆週間予報

22日(水)も雲の多い天気が続き、上越と中越を中心ににわか雨のところがあるでしょう。

23日(木)～25日(土)は晴れ間が出ますが気温はあまり上がらず、日中でも空気が冷たく感じられそうです。



21日(火)から季節先取りの寒さが続きそうです。体調を崩さないように暖かい服装を心がけてください。