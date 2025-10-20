一段と空気が冷たくなりそう 暖かい服装を【これからの天気(20日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、沿岸部に波浪注意報、上越の各地に濃霧注意報、糸魚川市に大雨注意報、佐渡市には強風注意報が発表されています。
◆10月21日(火)の天気
・上越地方
午前中は、濃い霧の出るところがあるでしょう。
また、午後もスッキリしない天気が続き、一部でにわか雨がありそうです。
・中越地方
どんよりした空模様で、朝晩を中心に弱い雨の降るところがあるでしょう。
また、冷たい北風が吹いて、昼間でも寒さを感じるくらいになりそうです。
・長岡市と三条市周辺
どんよりした空模様で、にわか雨のところがあるでしょう。
最低気温は11℃前後、最高気温は15℃の予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
夜にかけて雲の多い天気が続くでしょう。
最低気温は20日(月)朝と同じくらいですが、最高気温は20日(月)より4℃くらい低いところが多く15℃前後になるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
厚い雲に覆われて、日差しは控えめでしょう。
最高気温は14℃前後までしか上がらず、11月中旬並みの寒さになりそうです。
◆風と波
下越と佐渡で、風がやや強く吹く時間があるでしょう。
波は、各海域ともはじめ2.5mとやや高くなりそうです。
◆週間予報
22日(水)も雲の多い天気が続き、上越と中越を中心ににわか雨のところがあるでしょう。
23日(木)～25日(土)は晴れ間が出ますが気温はあまり上がらず、日中でも空気が冷たく感じられそうです。
21日(火)から季節先取りの寒さが続きそうです。体調を崩さないように暖かい服装を心がけてください。
◆警報・注意報
現在、沿岸部に波浪注意報、上越の各地に濃霧注意報、糸魚川市に大雨注意報、佐渡市には強風注意報が発表されています。
◆10月21日(火)の天気
・上越地方
午前中は、濃い霧の出るところがあるでしょう。
また、午後もスッキリしない天気が続き、一部でにわか雨がありそうです。
・中越地方
どんよりした空模様で、朝晩を中心に弱い雨の降るところがあるでしょう。
また、冷たい北風が吹いて、昼間でも寒さを感じるくらいになりそうです。
・長岡市と三条市周辺
どんよりした空模様で、にわか雨のところがあるでしょう。
最低気温は11℃前後、最高気温は15℃の予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
夜にかけて雲の多い天気が続くでしょう。
最低気温は20日(月)朝と同じくらいですが、最高気温は20日(月)より4℃くらい低いところが多く15℃前後になるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
厚い雲に覆われて、日差しは控えめでしょう。
最高気温は14℃前後までしか上がらず、11月中旬並みの寒さになりそうです。
◆風と波
下越と佐渡で、風がやや強く吹く時間があるでしょう。
波は、各海域ともはじめ2.5mとやや高くなりそうです。
◆週間予報
22日(水)も雲の多い天気が続き、上越と中越を中心ににわか雨のところがあるでしょう。
23日(木)～25日(土)は晴れ間が出ますが気温はあまり上がらず、日中でも空気が冷たく感じられそうです。
21日(火)から季節先取りの寒さが続きそうです。体調を崩さないように暖かい服装を心がけてください。