この週末、地元・愛知の議員たちも連立協議の行方を注視していました。春日井まつりの会場に来賓として姿を見せた、自民党愛知県連会長の丹羽秀樹衆院議員は…

（自民党愛知県連 会長・丹羽秀樹衆院議員）

「政治のスピード感に驚きを隠せません。高市総裁が首班指名を受けるために、安定的な政治の数を得られるよう協議が行われている」

維新が掲げる12項目の条件については「おおむね真っ当」と評価。そして副首都構想については…





（丹羽衆院議員）「愛知県の強みを生かした、副首都構想もあるのではないか」一方で、議員定数の削減については慎重な姿勢です。（丹羽衆院議員）「ある政党に有利な条件でやってはいけない」

自民党を応援してきた、春日井商工会議所の副会頭は。



（春日井商工会議所・髙胗通副会頭）

「野党といわれる人たちが、いろんな政策を提言して自民党を変える。変わってくれればいい。維新の力を使おうが自民でやろうが…」

自公連立解消に｢これでご縁が切れたということではない｣

一方同じ頃、元連立パートナーの公明党は愛知県本部で幹事会を開き、会議後、県代表の里見隆治参院議員は…



（公明党愛知県本部 代表・里見隆治参院議員）

「これでご縁が切れたということではない。人物本位・政策本位を基本とする」

国政での自公連立解消が「地方の協力関係に直ちに影響することはない」との考えを示しました。党本部は、互いの立候補者に推薦は出さない方針ですが、里見参院議員は…



（里見参院議員）

「地方によっては信頼関係・人間関係・協力関係、さまざまな要素があるし、さまざまな可能性がある」

また、去年の衆院選で自民党が候補者を擁立せず、公明党の候補に推薦を出した愛知16区について。



（里見参院議員）

「まだ検討もしていないし動きも出ていない」



前回、国民民主党の候補者に負けた公明党の犬飼明佳氏が、引き続き愛知16区の候補予定者として活動を行うということです。