元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が20日、カンテレ「旬感LIVE とてたてっ！」（月〜金曜後1・50）に出演。国民民主党の玉木雄一郎代表について言及した。

番組では自民党と日本維新の会が連立政権を組みことになったことについて話題に。維新が連立する際の条件に「議員定数の削減」を掲げ、自民党がこれを受け入れたが、ここで登場した「キーマン」が玉木代表だと橋下氏が挙げた。

本来、過半数のない自民党と日本維新の会の連立だったが、議員定数削減について、玉木代表は「賛成」の意向をすかさず表明。定数削減だけの議論で国会を終わらせないため、法案をすぐに通して、物価高対策のため動く方針を出している。

橋下氏も「賛成」だという、この玉木氏の動きだが同氏は「政治的には最強のカードになっていたんです。だって、国民民主党がうんと言わないと維新が言っていた議員定数の削減も可決できない。それならそのカードを持って、維新とか自民と交渉できたのに」と解説し、「僕ね、玉木さんのこういうところが大好きで」と笑った。

「本当に優秀な経歴もあり、ハーバードも出て、政策通なのに。なんていうんだろう、この茶目っ気というか。あまり駆け引きとかそういうところを考えずに」と、水面下で動かず、賛成・反対の意思を表明してしまう玉木氏の性格を指摘した。

さらに「玉木キャラ全開だったと思う、この1週間」と振り返り、「いろんなところで“すねたり”“二枚舌だ”“ふてくされたり”とか。でも翌日になったら“あれは言い過ぎた”とか。玉木キャラは、自民も維新もストイックすぎるので、武力衝突ネタに突っ込んでいきかねないと思う。だからそこに、素直な玉木さんみたいな人が入ってきてもらうと安心だなと思う」と、改めてキーマンに掲げていた。