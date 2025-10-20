◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク-日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクが3回、先制に成功しました。

引き分け以上で日本シリーズ進出となるソフトバンク。1アウト走者なしの場面で打席に向かった海野隆司選手が、5球目のカットボールをバットの先に引っかけます。このボールはコロコロと転がるとサードベースに当たりストップ。3塁手の郡司裕也選手も並走しながら打球の行方を見つめましたが、ラッキーなヒットとなりました。さらに続く9番・牧原大成選手は追い込まれるもヒットを記録。シーズンの首位打者を獲得するもここまでポストシーズン無安打と苦しむ中で、うれしい初ヒットが飛び出しました。

このチャンスで打席に向かった周東佑京選手の打球はファースト方向へ打ち取った当たりとなるも、一塁手・清宮幸太郎選手の投げた送球がランナーに当たるボールに。ボールが転々としている間に、ランナーが生還に成功しました。

これで先制点を手にしていたソフトバンクでしたが、直後の4回には郡司選手にタイムリーを浴び失点。すぐさま試合は振り出しに戻りました。