¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¡¡Ø·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì¡Ù¤Ç¤·¤¸¤ß¥¹¡¼¥×¤Ë´¶Æ°¡Ö»ä¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¡¼¥×¤Ð¤«¤ê¡×
¡¡£Î£È£ËÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï£²£°Æü¡¢¡Ö·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å£·»þ£µ£·Ê¬¡áÁí¹ç¡¦Á´¹ñ¡Ë¤Î£²£¹ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë½÷Í¥¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹âÀÐ¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ö·ãÆÍ¡½¡½¡×¤È¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤À¡£
¡¡ÎÁÍý¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤·¤¸¤ß½Á¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¤·¤¸¤ß¤ò»È¤Ã¤¿Ä«¤´¤Ï¤ó¥¹¡¼¥×¡×¡£Âç³ØÀ¸¡¢¼çÉØ¡¢¼¿ÅÉ¤ê¿¦¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¡£ÌîºÚ¤È¤¢¤ï¤»¤¿¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡¢ÂÎ¤ò¤¤¤¿¤ï¤ëÌôÁ·¥¹¡¼¥×¡¢¶¿ÅÚ¤ÎÌ£³ÐËþºÜ¤Î¤ß¤½½Á¤Ë¡¢¤·¤¸¤ß¤¬ÂçÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡¡¹âÀÐ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡Ø·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì¡Ù¤Ç¥¹¡¼¥×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥È¥¤âÂç¹¥¤¤Ê¤·¤¸¤ß¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾åµ¡·ù¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¸¤ß½Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¡¼¥×¤Ð¤«¤ê¤Ç¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈÖÁÈ½Ð±é¤Î´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¡Ø·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì¡Ù¤È¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£