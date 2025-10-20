ILLIT、日本最大級のクリエイティブ授賞式で“2冠”達成！唯一無二のブランドフィルムに高評価

ILLITが、日本最大規模のクリエイティブ授賞式で2冠に輝いた。

【特集インタビュー】ILLIT、韓国授賞式で“2冠”達成！

ILLITのブランドフィルムが、日本最大規模のクリエイティブ授賞式「2025 ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」で2つの賞を受賞した。

10月20日、所属事務所のBELIFT LABによると、ILLITの2ndミニアルバム『I'LL LIKE YOU』と3rdミニアルバム『bomb』のブランドフィルムが同授賞式のフィルムクラフト部門でそれぞれ金賞（Gold）と銅賞（Bronze）を受賞した。

今年で65回目を迎えた「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」は「日本のカンヌライオンズ」と呼ばれるほど、日本の広告・クリエイティブ業界で高い権威と長い歴史を誇り、広告・メディア・デザイン・PRなど多様な分野の創意的で革新的な作品を評価し、受賞作を選定する。

（画像＝「2025 ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」）

ILLITのブランドフィルムは、アルバムごとに彼女たちが伝えようとするメッセージを盛り込んで、チームのアイデンティティを示す核心コンテンツだ。 金賞を受賞した2ndミニアルバム『I'LL LIKE YOU』のブランドフィルムは、現実とファンタジーを行き来する斬新な映像美と「私たちは私たちだけの道に進む」というメンバーたちの前向きな意志を率直に描き、公開当時グローバルファンの大きな呼応を得た。

銅賞を受賞した3rdミニアルバム『bomb』のブランドフィルムは、魔法少女を再解釈したILLITのストーリーを感覚的な演出で表現し、収録曲『little monster』のMVとしても公開された。ディテールにこだわった美術小物とミニチュアセットを活用した独創的な演出がユニークで、「内面に眠っている可能性という魔法を呼び起こして前に進もう」というメッセージは、見る人たちに温かいエールを届けた。

この映像は、ドイツの「2025 CICLOPE Awards」でも視覚的完成度と作品性を高く評価され、MV分野のPRODUCTION DESIGN部門で銀賞を受賞した。このように、ILLITの作品は音楽授賞式だけでなく、グローバル映像祭やクリエイティブアワードでも注目を集めている。

なお、ILLITは11月、ILLITは11月にカムバックを控えている。また、11月8日・9日には、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールでファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY ENCORE」を開催し、GLLIT（ファンダム名）と特別な思い出を作る。ILLITは韓国と日本で行われたファンコンサート「GLITTER DAY」に続き、アンコール公演のチケットも相次いで完売させ、改めてその人気の高さを証明した。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。