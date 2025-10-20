【「ガルアワ2025AW」で見つけたネクスト美女】女優・アイドル・インフルエンサーから注目の4人
【モデルプレス＝2025/10/20】10月18日、千葉・幕張メッセでファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」が開催された。約300人以上の出演者から、モデルプレスが注目したネクスト美女4人を紹介する。
【写真】ネクスト美女の美脚
ブラックレースのヘッドアクセサリーや手袋で大人っぽさを演出していた板倉。8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）のメンバーとして活躍し、クールなルックスと抜群のスタイル、そしてステージで見せるエネルギッシュなダンスが魅力。SNSでは飾らない笑顔やファッションセンスでも人気を集め、同世代女子の憧れ的存在となっている。
襟元と袖にファーがあしらわれたピンクのコートに白のミニスカートを合わせた“彼女感”溢れる冬のガーリーコーディネートで「ガルアワ」初ランウェイを飾った音嶋。指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（ノットイコールミー）のメンバー。明るく元気な性格と、キュートな笑顔が特徴で、ステージではその明るさと一生懸命な姿勢でファンを魅了している。
ホワイトニットにチェックのスカートのガーリースタイル、そしてヴィンテージスタイルと雰囲気の違うステージでそれぞれの魅力を発揮していた星乃。「仮面ライダーギーツ」（テレビ朝日系／2022〜2023）で一躍注目を浴び、活躍を広めている女優・モデルだ。SNS総フォロワー数も270万人を誇り、アーティストとしてもデビュー。今後も出演待機作が多数控えるネクストブレイク筆頭の新星である。
長い脚が際立つミニスカートを着こなし、ホワイトダウンコートで可愛らしさを存分に発揮していたりんかは、SNSでもティーンを中心に絶大な人気を誇るインフルエンサー。ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演した経験があり、可愛い顔面からは想像できない低めの声と、元気でハッキリとした性格に共感と人気を集めている。
今回の「GirlsAward」は“着せ替えゲーム”のようにお気に入りを選びながら自分らしさを楽しんでほしいという意味の「Dress Up My Style −Play the Game of You−」がテーマ。約300人のモデルや俳優・女優が最新の秋冬ファッションを披露し、乃木坂46、XG、ME:I、CUTIE STREETら豪華アーティストも揃った。MCを務めるのは南海キャンディーズの山里亮太と森香澄。ドラマ「君がトクベツ」、映画「恋に至る病」のスペシャルステージも展開された。（modelpress編集部）
◆板倉可奈（いたくら・かな）
◆音嶋莉沙（おとしま・りさ）
◆星乃夢奈（ほしの・ゆな）
◆りんか
◆「ガルアワ2025 A/W」テーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」
