¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬ÍèÆü¡ª¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥±¤Î¡Ö½ÐÄ¥Ç§¾Ú¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎPDI¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¡¢¸½ºß¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥±¤Î½ÐÄ¥Ç§¾Ú¤¬¤³¤³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¹ñ¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥±¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆü¡¹¡¢¼ÖÎ¾¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤½¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø¤Î¼ÖÎ¾Í¢Á÷ÉÔÍ×¡ª¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥±¤¬¡¢ÆüËÜ¤òÈéÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ½ÐÄ¥Ç§¾Ú¤ò³«»Ï¡Ê¼Ì¿¿16ÅÀ¡Ë
¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥±¤Î¥¯¥é¥·¥±Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ï2022Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó100Âæ¤ÎÇ§¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý¼Ö¼ï¤ÏÀ¸»º¤«¤é20Ç¯¤ò·Ð²á¤·¤¿¸ÄÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¥Õ¥§¥é¡¼¥ê»±²¼»þÂå¤Î¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â¡¢¥¯¥¢¥È¥í¥Ý¥ë¥Æ¹¤Î½é´ü¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ±þ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£Tipo26¤«¤é¥¥ã¥é¥ß¤Þ¤Ç¤ò¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥Þ¡¼¡×¡¢¥¯¥¢¥È¥í¥Ý¥ë¥Æ·¤«¤é¥Õ¥§¥é¡¼¥ê»±²¼»þÂå½é´ü¤Þ¤Ç¤¬¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¤¥Þ¡¼¡×¡¢¤½¤·¤ÆMC12¤ò´Þ¤àÀ¸»ºÂæ¿ô100Âæ°Ê²¼¤Î¤´¤¯¾¯ÎÌÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤ò¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¡×¡¢¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ê¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï1960¡Á1980Ç¯Âå¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£º£²ó¡¢PDI¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÊÂ¤ó¤ÀÂè1²óÌÜ¤ÎÇ§¾Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï1965Ç¯¥»¥Ö¥ê¥ó¥°¡¦¥·¥ê¡¼¥º2¡¢1965Ç¯¥ß¥¹¥È¥é¥ë¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡¢1968Ç¯¥®¥Ö¥ê¡¢1970Ç¯¥¤¥ó¥Ç¥£¡¢1972Ç¯¥®¥Ö¥êSS¡¢1998Ç¯3200GT¤Î6Âæ¡£¥ª¥ë¥·²È»þÂå¤«¤é¥Õ¥§¥é¡¼¥ê»þÂå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢»öÁ°¤Î½ñÎà¿³ºº¤Î¸å¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Þ¥»¥é¥Æ¥£ËÜ¼Ò¹©¾ìÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥±¡¦¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¤Ë¼ÖÎ¾¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥±¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÈéÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÄ¥Ç§¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÐÄ¥Ç§¾Ú¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¹´¤ë¿¿Ùõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡É¼ÂÀÓ¡É¤«¤éÆüËÜ¤¬¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»öÁ°¿½ÀÁ¤È¤·¤Æ¼ÖÂÎÈÖ¹æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÈÖ¹æ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢»ØÄê²Õ½ê¤Î¼Ì¿¿¤ÎÁ÷ÉÕ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î¿³ºº¤Ë¤è¤êÇ§¾Ú²ÄÇ½¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¸ÄÂÎ¤Î¤ß¤¬ËÜ¿³ºº¤Ø¤È¿Ê¤à¡£
»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤È¸·Ì©¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï300¤ËÅÏ¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯ºî¶È¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ä¸·Ì©¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÆâ¤Î¥ª¥¤¥ë¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¹¥È¡¢ÇÓµ¤¥¬¥¹¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤Þ¤Ç¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¾å¤Ç¤¿¤¤¤Ø¤ó½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤È¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¡Ö¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢º£¸å¤É¤ó¤Ê¥á¥¤¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä¥ì¥¹¥È¥¢¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥±¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ü¥ë¥Ä¥©¡¼¥Ë¤Ï¸ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÃ±¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È°Û¤Ê¤Ã¤¿²Õ½ê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤À¤±¤¬¡¢ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È°Û¤Ê¤Ã¤¿·Á¾õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç³ÎÁ·Ï¤ò¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼¤Ø¤È´¹Áõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÇ§¾ÚÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ü¥ë¥Ä¥©¡¼¥Ë¤¬Îã¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¤¢¤ë¸ÄÂÎ¤Î¥¯¥í¡¼¥à¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤À¡£¤è¤¯Ä¯¤á¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ü¥Ç¥£·Á¾õ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¶Ñ°ì¤Ç¤Ê¤¤¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤ÏÇ¯Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥·¥§¥¤¥×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ðµ¯¤³¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥±¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë»ØÅ¦¤òµºÜ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥±Ç§¾Ú¤Ë¹çÃ×¤·¤Ê¤¤¤È¤ÏÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤º¡¢¾Íè¤Ø¤Î²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø¤Î¼ÖÎ¾Í¢Á÷ÉÔÍ×¡ª¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥±¤¬¡¢ÆüËÜ¤òÈéÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ½ÐÄ¥Ç§¾Ú¤ò³«»Ï¡Ê¼Ì¿¿16ÅÀ¡Ë
¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥±¤Î¥¯¥é¥·¥±Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ï2022Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó100Âæ¤ÎÇ§¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý¼Ö¼ï¤ÏÀ¸»º¤«¤é20Ç¯¤ò·Ð²á¤·¤¿¸ÄÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¥Õ¥§¥é¡¼¥ê»±²¼»þÂå¤Î¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â¡¢¥¯¥¢¥È¥í¥Ý¥ë¥Æ¹¤Î½é´ü¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ±þ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£Tipo26¤«¤é¥¥ã¥é¥ß¤Þ¤Ç¤ò¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥Þ¡¼¡×¡¢¥¯¥¢¥È¥í¥Ý¥ë¥Æ·¤«¤é¥Õ¥§¥é¡¼¥ê»±²¼»þÂå½é´ü¤Þ¤Ç¤¬¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¤¥Þ¡¼¡×¡¢¤½¤·¤ÆMC12¤ò´Þ¤àÀ¸»ºÂæ¿ô100Âæ°Ê²¼¤Î¤´¤¯¾¯ÎÌÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤ò¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¡×¡¢¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ê¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢»öÁ°¤Î½ñÎà¿³ºº¤Î¸å¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Þ¥»¥é¥Æ¥£ËÜ¼Ò¹©¾ìÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥±¡¦¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¤Ë¼ÖÎ¾¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥±¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÈéÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÄ¥Ç§¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÐÄ¥Ç§¾Ú¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¹´¤ë¿¿Ùõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡É¼ÂÀÓ¡É¤«¤éÆüËÜ¤¬¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»öÁ°¿½ÀÁ¤È¤·¤Æ¼ÖÂÎÈÖ¹æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÈÖ¹æ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢»ØÄê²Õ½ê¤Î¼Ì¿¿¤ÎÁ÷ÉÕ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î¿³ºº¤Ë¤è¤êÇ§¾Ú²ÄÇ½¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¸ÄÂÎ¤Î¤ß¤¬ËÜ¿³ºº¤Ø¤È¿Ê¤à¡£
»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤È¸·Ì©¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï300¤ËÅÏ¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯ºî¶È¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ä¸·Ì©¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÆâ¤Î¥ª¥¤¥ë¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¹¥È¡¢ÇÓµ¤¥¬¥¹¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤Þ¤Ç¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¾å¤Ç¤¿¤¤¤Ø¤ó½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤È¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¡Ö¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢º£¸å¤É¤ó¤Ê¥á¥¤¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä¥ì¥¹¥È¥¢¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥±¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ü¥ë¥Ä¥©¡¼¥Ë¤Ï¸ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÃ±¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È°Û¤Ê¤Ã¤¿²Õ½ê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤À¤±¤¬¡¢ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È°Û¤Ê¤Ã¤¿·Á¾õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç³ÎÁ·Ï¤ò¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼¤Ø¤È´¹Áõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÇ§¾ÚÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ü¥ë¥Ä¥©¡¼¥Ë¤¬Îã¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¤¢¤ë¸ÄÂÎ¤Î¥¯¥í¡¼¥à¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤À¡£¤è¤¯Ä¯¤á¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ü¥Ç¥£·Á¾õ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¶Ñ°ì¤Ç¤Ê¤¤¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤ÏÇ¯Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥·¥§¥¤¥×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ðµ¯¤³¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥±¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë»ØÅ¦¤òµºÜ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥±Ç§¾Ú¤Ë¹çÃ×¤·¤Ê¤¤¤È¤ÏÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤º¡¢¾Íè¤Ø¤Î²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£