【ライラクス：KRISS USA実銃用パーツ】 10月下旬より取り扱い開始

ライラクスは、エアガンカスタムパーツ「KRISS USA実銃用パーツ」を10月下旬より新規取り扱いを開始する。

「KRISS USA実銃用パーツ」は高強度・高精度仕様で設計されたカスタムパーツで互換性・耐久性・操作性を徹底追及した設計により、サバゲーシーンでも信頼できるカスタムを実現。

「KRISS G3 フォールディングストック」、「ベクター スリング アダプター ピン」、「ベクター アンビ デリート キット」、「ピカティニーレールスリングアダプター」、「ハンドストップ スリング アダプター」の5種類がラインナップを予定している。

ラインナップ

KRISS G3 フォールディングストック

価格：26,400円

耐久性あるポリマー＋7075アルミヒンジ構造を採用。3段階折りたたみ＆1913ピカティニーレール固定により、汎用性と実戦適性を兼ね備えている。両利き対応のストックボタン切り替え可能構造もポイントとなっている。

ベクター スリング アダプター ピン

価格：7,920円

KRISS Vector のテイクダウンピンと置換できる設計。スリング装着・取り外しの自由度を高め、実用性を強化できる。

ベクター アンビ デリート キット

価格：3,080円

CNC 加工＋ハードコート・アノダイズ処理のアルミ製パーツとして、弱めのサイドセーフティレバーを交換。銃体をスリム化し、グリップ時の余計な圧迫を解消でき、左右どちら側のセレクターにも使える汎用性も魅力となっている。

ピカティニーレールスリングアダプター

価格：7,920円

ピカティニーレールにスリングポイントを追加する薄型ソリューション。標準的なプッシュボタン QD スリングに対応し、拡張性を確保できる。

ハンドストップ スリング アダプター

価格：10,120円

支持手をガードするハンドストップ機能を備えつつ、その前面部分に非回転 QD スリングマウントを組み込み。実用性とユーザー操作性の両立を図っている。

