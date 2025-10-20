「フレームアームズ・ガール 輝鎚・乙〈白兵戦仕様〉」が10月23日より予約開始
コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール 輝鎚・乙〈白兵戦仕様〉」を10月23日11時より予約受付を開始する。発売月・価格は未定。
本商品は「フレームアームズ 四八式二型 輝鎚・乙〈白兵戦仕様〉」を「フレームアームズ・ガール」シリーズで立体化したもの。超大型武装、超重装甲のフレームアームズ・ガールとなっており、大型のシールドや斬撃武器を装備している。
「フレームアームズ・ガール 輝鎚・甲」から脚の長さ、お尻のサイズなどが微調整され、胸部は2種類付属する。
