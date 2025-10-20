任期満了に伴う長野市長選挙が19日に告示されました。いずれも無所属で、現職と新人の計5人が立候補し本格論戦がスタート。約36万人が暮らす県都の未来図は。



20日に長野市役所に設けられた期日前投票所。午前8時半に開設されると有権者が次々と訪れ、一票を投じていました。



50代会社員「（職場に）人が入ってこない。新しい方とか働き手が増えて補えるような仕事の誘致をしっかりしてもらえれば」





60代自営業「物価が高騰していて、年金もらっているのでかつかつの生活なので、良くしてもらいたい」約36万人が暮らす長野市。今回の市長選では長野駅前の大規模再開発計画や路線バス廃止に伴う公共交通の維持などを巡り、論戦が交わされています。長野市長選に立候補したのはいずれも無所属の5人です。届け出順に新人で前市議・小泉一真さん（59）、新人で経営コンサルタントの平本浩一さん（59）、現職で1期目の荻原健司さん（55）、新人で元福祉施設職員の草間重男さん（75）、新人で前市議の野々村博美さん（68）です。小泉一真候補「一番弱い人にしわ寄せしていく。そんな政治がまかり通る長野市、続けていっていいわけがないじゃないですか。青木島遊園地廃止問題、もう一度子供に遊び場戻そうじゃないですか。」平本浩一候補「物価高で皆さんが苦しんでいらっしゃる。予算の使い方とすれば、まず物価高対策に税金を使うべきだと思います。中長期的には賃金を上げていって企業の誘致などをして、長野市の給与水準を高めてまいります」荻原健司候補「成長分野にどんどんしっかりと投資をしていき、未来の長野市民からも少しお金を借りて、今まさに環境を整えていけばまだまだ長野市はもっと元気なまちになる。もっと経済成長できる余地がある。ここに力を入れていくことによって、長野市は自主自立の道を歩んでいきます。」草間重男候補「長野五輪で行われた一校一国運動を復活させたいと思っています。みんなの力を集め、市民の力を集め、子どもたちの力を集め、未来都市 国際会議 観光平和都市 長野をつくっていきたい」野々村博美候補「切実な市民の皆さんの命や暮らしを守る、そのための税金の使い方を変えれば長野市の行政変えることができるんです。財源はあるんです。私は税金は市民のために使う、そういう市政に変えてまいります。苦労している女性の代弁者としても全力を尽くします。」県都のかじ取りを担うのは誰なのか。長野市長選は今月26日に投票が行われ、即日開票されます。