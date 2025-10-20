市長選なら税金は計1億円…田久保市長「皆さんの声を聞いて考える」伊東市議会選で市長派当選1人”失職避けられず”　

自身の学歴詐称問題に端を発し、市議会を解散した静岡・伊東市の田久保眞紀市長。10月19日に行われた市議会議員選挙では市長派議員が1人しか当選せず、不信任案が提出されれば10月中に失職する見通しだ。市長選が再び行われれば、今回の市議会議員選挙と合わせて合計1億円の税金が使用されることになる。

運命の市議会議員選挙から一夜明け…

穏やかな表情を見せながら報道陣の前に現れた静岡県・伊東市の田久保眞紀市長。

19日に行われた市議会議員選挙の開票結果を受け、10月中に失職する見通しとなった。

Q市議選の総括として田久保さんは負けた？

伊東市・田久保市長：

勝った負けたという表現よりはですね。やはり市政が前に進むために良い機会になったとそのように考えております。

9月10日、田久保市長は「令和7年9月10日、議会を解散するため通知をいたします」と伝え、

市議会は解散…。

田久保市長の学歴詐称問題に端を発し、議会を解散したことに伴い行われた市議会議員選挙。

伊東市はこの選挙の経費として6300万円の予算を計上していた。

19日に行われた市議会議員選挙の結果は…

田久保市長：

おめでとう！ 良かった！良かった！おめでとうございます。

田久保市長を支持する新人が1人だけ当選。

しかし残りの当選者19人中18人は不信任決議案に賛成した前職で、初当選となったもう1人も“市長不支持”を表明している状況だ。

この選挙結果に対し 有権者からはこんな意見が…。

40代女性：

税金を使ってやる意味があったかなっていうのは感じる。本当はもうちょっと新しい風が吹いても良かった。

50代男性：

何も変わってないですもんね。結局は現職の人が結局またやって何も変わってない…。

田久保市長は今回の市議選について次のような評価を口にした。

田久保市長：

今回まったく今まで政治に関わって来なかった方や興味がなかった方、それから選挙やったことない方が手を挙げていただいた…それと共に投票率が上がった、このことは非常に嬉しく思っていますし、また私も意味のある選挙であったと思っております。

そして『失職』となった場合の対応について問われた市長は―

田久保市長：

そこに関しましては、私が出たいというよりも、もう一度私に挑戦してもらいたいと思っていただけるかどうかが大事だと思いますので 皆さんのお声を聞きながら考えていきたいと、そのように思っております。

田久保市長の”失職”の場合は再び市長選に

10月中に開かれる市議会の臨時会で再び不信任決議案が提出される見通しで、田久保市長の失職は避けられない状況だ。

前回は3000万円程度の経費がかかった市長選。

今回の市議会選と次の市長選を合わせると1億円程度の税金が使われることになる。

80代男性：

また選挙ですか税金使って。（Q合計1億円かかるが？）そのお金で道路とか、観光事業が良くなれば良かったんですけどね…まあしょうがないですよね。一度は市民が選んだ市長ですから 。

