女優の加藤ローサ（40）が20日、TOKYO FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜午後1時）にゲスト出演。初めてファンクラブに入会した推しについて明かした。

加藤が選曲した曲が流されることになり「HANAの…この歳で初めてファンクラブに入ったのが…」と明かした。パーソナリティーの元乃木坂46の山崎怜奈（28）が「推しを見つけて…」と話すと、「推しっていうのを初めてみつけて…楽しい！」と語った。そして加藤の曲紹介で7人組ガールズグループ「HANA」の「Blue Jeans」が流された。

曲が終わり「この曲、どんな時に聴いてますか？」と聞かれ、「これはね、四六時中、家で流してるんですけど。今日なんかやる気出ないなーって思う時に流して。そうすると急にテンションも上がってきて家事もはかどったりもします。大好きです、何か知らないけど」と語った。

そして「オーディション見てっていうことですか？」の質問には「順番逆だったんですよ。デビューしたのを知って、テレビとか音楽番組とかで見て、何だこの子たちステキって思ってからオーディション番組にさかのぼりです。で、入会」と明かした。