2025年10月18日、テレビアニメ「名探偵コナン」の最新話「鷲雄山の紅蓮髑髏」で原画の下書きが映る放送事故が発生し、中国のネットユーザーから批判の声が相次いでいる。

同最新話は、江戸川（えどがわ）コナンたちが鷲雄山を訪れた途中、雨を避けて立ち寄った昇楽寺が舞台。「紅蓮髑髏」という人魂と共に現れ、悪人の魂を食らうという怪異の伝承を耳にした直後、毛利小五郎（もうりこごろう）が突如姿を消すと、彼を捜索する中で数日前から行方不明だった僧・勘哲（かんてつ）の遺体が発見される。

原画の下書きは、事件の謎解きシーンで放送され、これを中国のSNS・微博（ウェイボー）で611万人以上のフォロワーを持つブロガーは「今週放送の『名探偵コナン』で放送事故発生。放送された映像の中に原画がそのまま映っていた。もうこの世界が大きな即席劇団（お粗末なチーム）なんじゃないかと思えてくる」と評した。

ネットユーザーからも「ありえない」「もう本当に言葉が出ない」「もっと真面目にやってほしい」「スタッフ居眠りしてたんじゃ？」「『名探偵コナン』どんどん手抜きになってるなぁ」「え、これ放送しちゃうの？。誰も気づかなかったの？」「誰かこの『名探偵コナン』の茶番を終わらせてくれ」と批判する声が集まった。

また、「やっぱり初期の『名探偵コナン』の方が良かった…。昔は一話一話すごく丁寧で、作画もきれいだった。今はストーリーも雑だし、仕事もおざなりすぎる」「こんなの責任感のない制作チームだから起きるミスだよ。普通一度チェックすれば気づくでしょ。つまり自分たちでも見返してないってことだよね」と非難するコメントも寄せられた。（翻訳・編集/岩田）