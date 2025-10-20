「和菓子が魅力的」だと思う都道府県ランキング！ 2位「石川県」を抑えた1位は？【2025年調査】
日本の伝統文化であり、四季折々の美しさを表現する和菓子。旅行のお土産や大切な人への贈り物、そして自分へのご褒美として、多くの人々に愛されています。地域ごとに特色ある名店や銘菓が存在し、その土地ならではの味を求めて訪れる人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部は、全国10〜70代の男女300人を対象に、「和菓子が魅力的」だと思う都道府県について調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【6位までの全ランキング結果】
回答者からは「加賀百万石のお土地柄らしく、和菓子の洗練さはトップクラスだと思います」（50代女性／埼玉県）、「金沢の上品な和菓子があるイメージ」（30代女性／岐阜県）、「きんつば、落雁、加賀せんべい、柴舟など、上品で洗練された味わいの和菓子が多く、茶席で用いられる生菓子から、日持ちのするお土産まで、様々な種類があるから」（40代女性／福井県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「古都としての歴史が長く、茶道や祭事の文化が根付いているため、和菓子の伝統が非常に豊か」（30代男性／大阪府）、「伝統的なものから現代風にアレンジされたものまで、魅力的な和菓子がたくさん揃っていると思います」（50代女性／愛知県）、「千年の都として培われてきた独自の文化と繊細な美意識が、見た目にも美しい季節感あふれる上品な和菓子に昇華されているから」（60代男性／埼玉県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
2位：石川県／30票2位は「石川県」でした。城下町金沢を中心に、歴史ある街並みで味わう和菓子に魅力が集まりました。加賀百万石の文化が育んだ、お茶席に合う上生菓子など、見た目にも美しく洗練された上品な和菓子が高く評価されています。京都とはまた違った魅力があると感じる人もいるようです。
1位：京都府／205票1位は「京都府」でした。古都としての歴史や茶道文化を背景に、伝統的な和菓子店が多く集まっている点が高く評価されています。八ツ橋や抹茶を使った和菓子が特に有名で、その種類の豊富さに加え、見た目の美しさや上品な味わいが多くの人を魅了しているようです。
