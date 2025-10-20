ドジャース、オフを終えて“仕事”に戻る選手らの練習風景を公開！ 佐々木朗希登場も「翔平はどこ?」
ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは10月20日、投稿を更新。オフを終えて“仕事に戻る”選手たちの様子を公開しました。
【写真＆動画】練習中の選手たち
コメントでは「あと4勝」「私はキムが少なくとも1ゲームで2番目のベースをプレーし、カーショウがWSの1ゲームでリリーブするのを見たいと思います」「戻ってきて気分がいい」「仕事が終わっていない!!!みんな、この勝利を手に入れよう!!!」など応援の声や、「翔平はどこ?」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「戻ってきて気分がいい」同アカウントは「Back to work（仕事に戻る）」とつづり、11枚の写真と9本の動画を投稿。オフの期間を終え、次戦に向けて練習を開始したようです。さまざまな選手たちの練習風景を撮影しており、真剣な表情や楽しそうな笑顔を見ることができます。3本目の動画には、佐々木朗希選手がボールを投げる瞬間が映っています。
「Four more wins」19日には「Four more wins」とつづり、勝利の喜びを分かち合う選手たちの姿を公開していた同アカウント。ファンからは「キケのこのプレーと判断力痺れた！そして鉄壁の守備のフレディ！個人的には横顔の吠えるベシアのTシャツが欲しくなる画像w 皆さん最高です」「あと四つー!!」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
