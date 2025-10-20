開幕戦で安打を放つ東尾張ボーイズ・掛樋悠太【写真：日本少年野球連盟提供】

写真拡大 (全2枚)

東尾張ボーイズは小松ボーイズを圧倒…13-6の5回コールドで初戦突破

　ボーイズリーグの各チームが“新体制”で臨む「メニコン・中日スポーツ杯 第20回日本少年野球中日本秋季大会」が18日に開幕。中学生の部は1回戦が実施され、32チームが2回戦進出。小学生の部は4強が出揃った。

　大会には中学部に64チーム、小学部に10チームが参加。18日にカヤバスタジアム（岐阜県可児市）で開会式が行われ、中学部は岐阜中濃ボーイズ・鈴木涼太選手、小学部は愛知幸田ボーイズ・竹内博登（はくと）選手が選手宣誓を行った。

　開会式直後の開幕ゲームは東尾張ボーイズ（愛知県西支部）と小松ボーイズ（北陸支部）が激突。両チーム合わせて21安打の乱打戦となり、東尾張が13-6で5回コールド勝ちした。中学部の決勝戦は11月1日に行われる。

　東尾張は初回に大川瀧選手の右中間への適時三塁打で先制した。その後も4連続四球を選び2点を追加。この回3点を挙げた。小松は2回、山本大惺選手の適時三塁打などで2点を返した。東尾張はその裏、6長短打を集め一挙7得点。小松も4回に4点を挙げたが、反撃もここまでだった。東尾張は3回に1点、4回にも2点を追加し、5回コールドで初戦を突破した。

　小学生の部は1回戦2試合と2回戦4試合が行われ、準決勝に愛知豊橋ボーイズ（愛知県東支部）、豊川中央ボーイズ（愛知県東支部）、小坂井ボーイズ（愛知県東支部）、稲沢中央ボーイズ（愛知県西支部）が進出した。25日に準決勝と決勝戦が行われる。

■18日と19日の試合結果

【中学部＝1回戦32試合】
岐阜中濃ボーイズ　20-3　岡崎葵ボーイズ
大野ボーイズ　3-5　名古屋港ボーイズ
磐田ボーイズ　5-4　岐阜中津ボーイズ
東尾張ボーイズ　13-6　小松ボーイズ
豊川中央ボーイズ　4-0　岐阜東濃ボーイズ
菊川ボーイズ　3-4　春日井ボーイズ
四日市ボーイズ　5-4　東海ボーイズ
揖斐本巣ボーイズ　7-9　金沢学院大学附属中学ボーイズ
岡崎中央ボーイズ　2-1　浜松修学舎ボーイズ
美方ボーイズ　2-1　飛騨高山ボーイズ
石川ボーイズ　14-2　名古屋ボーイズ
愛知江南ボーイズ　0-3　大垣ボーイズ
津ボーイズ　0-5　東名古屋ボーイズ
富山中部ボーイズ　3-0　岐阜ボーイズ
尾張ボーイズ　1-10　愛知名港ボーイズ
敦賀ボーイズ　3-10　浜松北ボーイズ
愛知尾州ボーイズ　5-2　松阪ボーイズ
名古屋中央ボーイズ　6-13　下呂ボーイズ
浜松ボーイズ　7-0　愛知豊川ボーイズ
岐阜可茂ボーイズ　0-2　加賀ボーイズ
伊勢志摩ボーイズ　10-3　愛知津島ボーイズ
三州ボーイズ　7-2　岐阜中央ボーイズ
富士ボーイズ　3-7　三好東郷ボーイズ
愛知木曽川ボーイズ　0-10　鯖江ボーイズ
桑員ボーイズ　5-2　愛知知多ボーイズ
新城ボーイズ　2-5　岐阜南ボーイズ
静岡葵ボーイズ　3-4　愛知守山ボーイズ
石川中央ボーイズ　6-2　若狭ボーイズ
福井中学ボーイズ　7-0　大井川ボーイズ
関ボーイズ　4-0　田原ボーイズ
名古屋名東ボーイズ　3-13　岐阜青山ボーイズ
高岡ボーイズ　0-6　東海中央ボーイズ

【小学部】
◎1回戦
愛知幸田ボーイズ　0-10　津ボーイズ
新城ボーイズ　4-12　四日市ボーイズ
◎2回戦
愛知豊橋ボーイズ　11-0　津ボーイズ
豊橋ボーイズ　1-5　豊川中央ボーイズ
小坂井ボーイズ　8-6　三重伊勢ボーイズ
四日市ボーイズ　2-10　稲沢中央ボーイズ（First-Pitch編集部）