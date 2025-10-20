東尾張ボーイズは小松ボーイズを圧倒…13-6の5回コールドで初戦突破

ボーイズリーグの各チームが“新体制”で臨む「メニコン・中日スポーツ杯 第20回日本少年野球中日本秋季大会」が18日に開幕。中学生の部は1回戦が実施され、32チームが2回戦進出。小学生の部は4強が出揃った。

大会には中学部に64チーム、小学部に10チームが参加。18日にカヤバスタジアム（岐阜県可児市）で開会式が行われ、中学部は岐阜中濃ボーイズ・鈴木涼太選手、小学部は愛知幸田ボーイズ・竹内博登（はくと）選手が選手宣誓を行った。

開会式直後の開幕ゲームは東尾張ボーイズ（愛知県西支部）と小松ボーイズ（北陸支部）が激突。両チーム合わせて21安打の乱打戦となり、東尾張が13-6で5回コールド勝ちした。中学部の決勝戦は11月1日に行われる。

東尾張は初回に大川瀧選手の右中間への適時三塁打で先制した。その後も4連続四球を選び2点を追加。この回3点を挙げた。小松は2回、山本大惺選手の適時三塁打などで2点を返した。東尾張はその裏、6長短打を集め一挙7得点。小松も4回に4点を挙げたが、反撃もここまでだった。東尾張は3回に1点、4回にも2点を追加し、5回コールドで初戦を突破した。

小学生の部は1回戦2試合と2回戦4試合が行われ、準決勝に愛知豊橋ボーイズ（愛知県東支部）、豊川中央ボーイズ（愛知県東支部）、小坂井ボーイズ（愛知県東支部）、稲沢中央ボーイズ（愛知県西支部）が進出した。25日に準決勝と決勝戦が行われる。

■18日と19日の試合結果

【中学部＝1回戦32試合】

岐阜中濃ボーイズ 20-3 岡崎葵ボーイズ

大野ボーイズ 3-5 名古屋港ボーイズ

磐田ボーイズ 5-4 岐阜中津ボーイズ

東尾張ボーイズ 13-6 小松ボーイズ

豊川中央ボーイズ 4-0 岐阜東濃ボーイズ

菊川ボーイズ 3-4 春日井ボーイズ

四日市ボーイズ 5-4 東海ボーイズ

揖斐本巣ボーイズ 7-9 金沢学院大学附属中学ボーイズ

岡崎中央ボーイズ 2-1 浜松修学舎ボーイズ

美方ボーイズ 2-1 飛騨高山ボーイズ

石川ボーイズ 14-2 名古屋ボーイズ

愛知江南ボーイズ 0-3 大垣ボーイズ

津ボーイズ 0-5 東名古屋ボーイズ

富山中部ボーイズ 3-0 岐阜ボーイズ

尾張ボーイズ 1-10 愛知名港ボーイズ

敦賀ボーイズ 3-10 浜松北ボーイズ

愛知尾州ボーイズ 5-2 松阪ボーイズ

名古屋中央ボーイズ 6-13 下呂ボーイズ

浜松ボーイズ 7-0 愛知豊川ボーイズ

岐阜可茂ボーイズ 0-2 加賀ボーイズ

伊勢志摩ボーイズ 10-3 愛知津島ボーイズ

三州ボーイズ 7-2 岐阜中央ボーイズ

富士ボーイズ 3-7 三好東郷ボーイズ

愛知木曽川ボーイズ 0-10 鯖江ボーイズ

桑員ボーイズ 5-2 愛知知多ボーイズ

新城ボーイズ 2-5 岐阜南ボーイズ

静岡葵ボーイズ 3-4 愛知守山ボーイズ

石川中央ボーイズ 6-2 若狭ボーイズ

福井中学ボーイズ 7-0 大井川ボーイズ

関ボーイズ 4-0 田原ボーイズ

名古屋名東ボーイズ 3-13 岐阜青山ボーイズ

高岡ボーイズ 0-6 東海中央ボーイズ

【小学部】

◎1回戦

愛知幸田ボーイズ 0-10 津ボーイズ

新城ボーイズ 4-12 四日市ボーイズ

◎2回戦

愛知豊橋ボーイズ 11-0 津ボーイズ

豊橋ボーイズ 1-5 豊川中央ボーイズ

小坂井ボーイズ 8-6 三重伊勢ボーイズ

四日市ボーイズ 2-10 稲沢中央ボーイズ（First-Pitch編集部）