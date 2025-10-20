昨季ホームゲームでプレーするルリーロ福岡の選手たち

　ラグビーのリーグワンで参入2季目を迎える3部の「ルリーロ福岡」が20日、2025〜26年シーズンのホームゲームを複数試合観戦できるシーズンチケットの先行販売を始めた。ファンクラブ会員が対象で、一般向けは27日に発売する。全席自由席。

　シーズンチケットは前半戦5試合（第2・3・5・6・9節、いずれも久留米総合SC陸上競技場で開催）を対象とした「1st　halfチケット」と、後半戦（第11・13・15節、いずれも会場未定）を対象とした「2nd　halfチケット」の2種類。

　「1st」はホームゲーム全5試合を観戦することができ、ファンクラブ会員が1万800円、一般は1万2000円。「2nd」はファンクラブ会員が6480円、一般は7200円。（いずれも税込）。どちらも試合開始90分前からスタジアムに入場できる特典があり、駐車場の優先予約も可能になっている。

　購入は「ARTNE　TICKET　ONLINE」（https://artne.jp/tickets）から。

　詳細は公式ホームページ（https://leriro-fukuoka.com/news-detail?id＝223）で確認できる。

　ルリーロ福岡のホーム開幕戦は12月21日、久留米総合SC陸上競技場で昨季2位の狭山（セコム）と対戦する。

【ルリーロ福岡の2025〜26年シーズンのホーム日程】
節　　　　　日付　　　　　　  　対戦相手　  会場
2  　2025・12・21（日）　狭山（セコム）     久留米
3  　2026・  1・11（日）　 昭島（クリタ）    久留米
5  　 　　　  1・31（土）　広島（マツダ）　 久留米
6  　　　　   2・  8（日）　　　  中国電力　  久留米
9  　　　　   3・  7（土）　戸田（ヤクルト） 久留米
11　　　　   4・5or6　　　　   　昭島　　     未定
13　　　　   4・25or26　　　  　広島　　     未定
15　　　　   5・9or10　　　　　戸田　　　  未定
※久留米＝久留米総合SC陸上競技場
※開始時刻はいずれも未定