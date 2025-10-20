ラグビーのリーグワンで参入2季目を迎える3部の「ルリーロ福岡」が20日、2025〜26年シーズンのホームゲームを複数試合観戦できるシーズンチケットの先行販売を始めた。ファンクラブ会員が対象で、一般向けは27日に発売する。全席自由席。

シーズンチケットは前半戦5試合（第2・3・5・6・9節、いずれも久留米総合SC陸上競技場で開催）を対象とした「1st halfチケット」と、後半戦（第11・13・15節、いずれも会場未定）を対象とした「2nd halfチケット」の2種類。

「1st」はホームゲーム全5試合を観戦することができ、ファンクラブ会員が1万800円、一般は1万2000円。「2nd」はファンクラブ会員が6480円、一般は7200円。（いずれも税込）。どちらも試合開始90分前からスタジアムに入場できる特典があり、駐車場の優先予約も可能になっている。

購入は「ARTNE TICKET ONLINE」（https://artne.jp/tickets）から。

詳細は公式ホームページ（https://leriro-fukuoka.com/news-detail?id＝223）で確認できる。

ルリーロ福岡のホーム開幕戦は12月21日、久留米総合SC陸上競技場で昨季2位の狭山（セコム）と対戦する。

【ルリーロ福岡の2025〜26年シーズンのホーム日程】

節 日付 対戦相手 会場

2 2025・12・21（日） 狭山（セコム） 久留米

3 2026・ 1・11（日） 昭島（クリタ） 久留米

5 1・31（土） 広島（マツダ） 久留米

6 2・ 8（日） 中国電力 久留米

9 3・ 7（土） 戸田（ヤクルト） 久留米

11 4・5or6 昭島 未定

13 4・25or26 広島 未定

15 5・9or10 戸田 未定

※久留米＝久留米総合SC陸上競技場

※開始時刻はいずれも未定