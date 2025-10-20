¡ÖÊÌ¿Í¡×Ä«¥É¥é½Ð±é25ºÐÇÐÍ¥à·ãÊÑáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈ±·¿ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤¦¡×¡ÖÃ»È±¤â°¦¤¹¡×
¡ÖÍÄ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¤è¤©¤©¤©¡×¥ª¥óÈý¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê
¡¡2024Ç¯¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢25ºÐÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¨¤Ã¤È¥ª¥óÈý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Ö¤ê¤Ë¡£ÍÄ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¤è¤©¤©¤©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÈýÌÓ¤Î¾å¤ÇÁ°È±¤ò¥«¥Ã¥È¤·¹õ¤ÎÃ»È±»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾ËÜÎçÀ¸¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¤ÎÄ¹Âµ£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢Ìë¤ÎÏ©¾å¤ËÐÊ¤ß¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö²¿¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤â¤¦¹õÈ±Ã»È±¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ª¥óÈý¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤¦¤±¤É¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤è¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢È±·¿ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤ÇÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¯°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÄ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÃ»È±¤â°¦¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾¾ËÜ¤Ï2021Ç¯¤ËÏ¯ÆÉ·à¡Ö¤Ç¤«¤±¤ë»þ¤Ï¤¤¤Ä¤â¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¤ÎÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÈà¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×(ABEMA)¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡£24Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤ËÉ÷¸«Î¼²ðÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£