DeNAのトレバー・バウアー投手が20日、自身のインスタグラムを更新。今シーズンを終えてファンへの感謝の言葉をつづった。

バウアーは英語でコメントを書き込み「ベイスターズファミリーの皆さん、チームメート、コーチ、フロント、サポートスタッフの皆さん。あなたたちと一緒に戦えて光栄です」

さらに「ファンの皆さま、横浜の皆さま、今年試合観戦していただいた皆さま。個人的に応援をしていただきましたが、何より野球の素晴らしい試合を応援していただき、ありがとうございました」とファンの声援に感謝した。

バウアーは今季、2年ぶりにDeNAに復帰。4勝10敗、防御率4・51と満足な結果を残せなかった。

右腕は「今年はフィールドで思うような結果は出せませんでしたが、努力不足ではなかった」とし、「素晴らしいシーズンをありがとう。次回、お互いに会うのを楽しみにしています」と結んだ。

現段階で来季の去就は白紙となっており、バウアーは「いったん、野球のことは考えない時間をつくりたい」。現役続行の可能性についても「正直分からないです」と話している。