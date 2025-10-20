京都競馬場は開設100周年を記念して、京都と大阪の人気スパイスカレー店50店舗とスペシャルコラボしたキャンペーン「スパイシー・ダービーin関西」を10月27日から11月30日まで開催する。JRAが20日に発表した。

秋のG1レースで盛り上がる京都と、スパイスカレー発祥の地・大阪の人気カレー店が京都競馬場をジャック。京都と大阪の50店舗でコラボが実現する。参加店の店内はミニのぼりや卓上POPで装飾。スパイス小瓶、カレーポット、ペーパーナプキン、ミニ看板などコラボアイテムの数々も登場する。

また、参加50店舗でカレーを食べるとオリジナルステッカー、SNS投稿でキーホルダーをプレゼントする企画も行われる。さらに対象50店舗の来店特典のオリジナルステッカーを持参して11月中の土日に京都競馬場に行くと、オリジナルグッズが当たる抽選に参加できる（※当日購入の1000円分以上の馬券、UMACA利用明細、UMACAスマート照会画面のいずれかの提示が必要）。カレーTシャツ、コインケースなどのオリジナルグッズや、参加店舗のレトルトカレーが抽選で計1000人にプレゼントされる。

参加店舗50店や詳細については「京都競馬場100祭」の公式サイトを参照。