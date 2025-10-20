ÍèÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¥Ð¥¹Éüµì·×²è¡¡JRÈþÇªÀþ¡¢¶¨µÄ²ñ¤¬½é²ñ¹ç
¡¡2023Ç¯¤ÎÂç±«¤ÇÁ´Àþ±¿µÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿»³¸ý¸©¤ÎJRÈþÇªÀþ¤ò½ä¤ê¡¢¸©¤È±èÀþ3»Ô¤Ï20Æü¡¢¥Ð¥¹¹âÂ®Í¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊBRT¡Ë¤Ç¤ÎÉüµì·×²è¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¶¨µÄ²ñ¤Î½é²ñ¹ç¤ò¸©Ä£¤Ç³«¤¤¤¿¡£ÀìÍÑÆ»ÀßÃÖ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À·×²è¤ò26Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËºöÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£ÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ³èÀ²½ºÆÀ¸Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¶¨µÄ²ñ¤Ç¡¢·×²è¤òºî¤ë¤È¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡²ñ¹ç¤Ë¤ÏJRÀ¾ÆüËÜ¤ä¸©Æâ¤Î¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤â»²²Ã¡£¶¨µÄ²ñ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë»³¸ý¸©¤ÎÊ¿²°Î´Ç·ÉûÃÎ»ö¤Ï²ñ¹ç¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖBRT¤Ç¤ÎÉüµì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¾ÍèÁü¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¡£ÃúÇ«¤«¤Ä¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£