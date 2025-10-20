スペインのバルセロナ近郊で「第５８回 シッチェス・カタロニア国際ファンタスティック映画祭」が、現地時間の９日から１９日に開催され、韓国映画界の巨匠として知られるパク・チャヌク監督（６２）の最新作「どうしようもない」が監督賞を受賞したと２０日、韓国メディアのスタートゥデイなどが報じた。

本作は、米小説家・ドナルド・Ｅ・ウェストレイク氏の「斧」が原作で、突然会社を解雇されたミンス（イ・ビョンホン）が家族と家を守るため、再就職活動に乗り出すことから物語が動き出す。

同映画祭で、パク監督は２００４年「オールド・ボーイ」で作品賞、「美しい夜、残酷な朝」でＦＸ作業賞、０７年に「サイボーグでも大丈夫」で脚本賞、１１年に短編映画「ナイト・フィッシング」で作品賞、１７年に「お嬢さん」で観客賞を受賞しており、縁の深い映画祭としても知られていると伝えた。

映画「どうしようもない」は、これまでに「第８２回 ヴェネツィア国際映画祭」の競争部門に公式招待されたほか、「第５０回 トロント国際映画祭」でイ・ビョンホンが特別功労賞を受賞。これ以外にも、ニューヨーク、ロンドン、マイアミなどの主要映画祭に相次いで招待され、世界的関心を集めている。