¡Ö£Î¥¹¥¿¡×°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¹ç°ÕÊó¤¸¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ÏÀ¯ºöËÜ°Ì¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Ã±¤Ê¤ë¿ô¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡×
¡¡£²£°ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö£Î¥¹¥¿¡×¡Ê·îÍË¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£³»þ£´£¹Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤¬¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¤ÆÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¼ùÎ©¤ÇÀµ¼°¹ç°Õ¡£¹ç°Õ½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤òÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤Ë¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ê¾ðÀª¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¹ñ²ñ¤«¤éÎ¾ÅÞ¼ó¤¬½ðÌ¾¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÀ¸Ãæ·Ñ¡£¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò¶Ð¤á¤ë°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È£··î¤Ë»²µÄ±¡Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é£³¤«·î´Ö¤Ï´°Á´¤ËÀ¯ºö¤è¤ê¤âÀ¯¶É¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤¬¿·¤¿¤Ë¼ùÎ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏÀ¯ºöËÜ°Ì¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Ã±¤Ê¤ë¿ô¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬º£¸å¡¢ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤ÇÂ³¤±¤¿¡£