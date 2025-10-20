第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会・決勝トーナメント（Ｔ）の組み合わせが２０日、決まった。

２５日と２６日に１回戦４試合ずつが開催される。注目は裾野市運動公園陸上競技場で２６日に行われる、清水桜が丘と清水東の一戦だ。ともに静岡市清水区に位置し、全国優勝の経験がある名門だ（清水桜が丘は旧清水商）。

両校とも県ユースＡリーグに所属しており、今季の対戦は１勝１敗。４月は清水桜が丘が１―０で勝ち、９月には清水東が４―０で制している。１次Ｔの３、４回戦では同じ会場で試合をしており、お互いの特長もよく分かっている。

清水東を指揮する武田直隆監督は「直近のリーグ戦で勝っているので、いい試合ができると思う」。一方の清水桜が丘・大塚智紀監督も「とくに負けられない相手。意地を見せたい」と気を引き締めた。

また、大会３連覇を目指す静岡学園は、１回戦で浜名と対戦。続く準々決勝では「清水ダービー」の勝者と戦う。

所属するプレミアリーグＷＥＳＴでは、現在４勝６分け８敗で９位。今月１１日の名古屋Ｕ―１８戦で０―４と大敗も、同１８日には鳥栖と優勝を争っている神戸Ｕ―１８を１―０で倒している。川口修監督は「選手の気持ちの浮き沈みが激しい、難しいチーム。全然仕上がっていない。（浜名戦は）ぶっつけ本番です」と話した。