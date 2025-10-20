２０日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長が市議会を解散したことに伴う同市議選が１９日に投開票され、田久保市長に対する不信任決議に賛成した前議員１８人全員が当選。新議会で２度目の不信任決議案が可決される見通しとなり、田久保市長の失職が濃厚となったことを報じた。

宮根誠司キャスターは「昨日、フジテレビの番組に田久保市長、生出演していただいたんですが、結局、卒業証書については明確な答えがいただけませんでした」と苦笑。

同氏に「（市議選に費用が）６３００万円かかっていて、次、市長選やるとなったら１億円ですよ。卒業証書１枚のことで」と聞かれたコメンテーターで出演のキャスター・丸岡いずみさんは「田久保市長は改革のことで自分は伊東市の地域振興とか観光地資源とかも待ったなしだから改革を進めたいとおっしゃってじゃないですか？ 私、思うんですけど、今回かかった、この６３００万円を使えばね。地域振興策だって、だいぶできたんですよ。これを観光のこととかに使ってほしいですよ、逆に。もったいない」と話していた。