高校生が考案“京都府の食”テーマの「京都カラムーチョ しば漬けタルタル」
湖池屋は10月20日、“京都府の食”をテーマにした新商品「京都カラムーチョ しば漬けタルタル」を発売する。コンビニ先行で、価格はオープン（※参考小売価格158円前後／税別）。
「京都カラムーチョ しば漬けタルタル」は京都府と、京都府立京都すばる高校との3者共同開発による新商品。約10か月の授業での試行錯誤から誕生した。“京都三大漬物”のひとつであるしば漬けにタルタルソースを組み合わせ、京都製七味で上品な辛さを担保。辛味だけでなく酸味とクリーミーさを備えた“マイルドなカラムーチョ”に仕上げた。
今回の企画は、市場背景として、“激辛ブーム”でブランド認知は高い一方で、喫食率に伸びしろがあるという課題があった。高校生ならではの発想で新規ユーザーの間口拡大を狙い、味覚・デザイン・プロモーションまで一貫して提案した最優秀案の商品化だ。
パッケージは赤紫を基調に京都の街並みや五重塔を近未来的に描き、コラボ感と新しさを表現。「カラムーチョ」のロゴで安心感を担保しつつ、京都発の個性を打ち出した。全国のコンビニでの先行発売後、スーパーマーケットほか一般チャネルへ順次展開する。
