¥¥ä¥Î¥ó¤Î·Ð±Ä¡¡¡Ú»ä¤Î»¨µÄ¢¡Û
¥¥ä¥Î¥ó¤Î·Ð±Ä¤ÎÂÉ¼è¤ê
¡¡·ÐºÑ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢»ÈÌ¿´¶¤È³Ð¸ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤À¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¸½ºß¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡º£¤ÏÀ¯¼£¤È·ÐºÑ¤¬ÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤»þÂå¡£¹ñ¤È´ë¶È¤Î´Ø·¸¤â¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¥ä¥Î¥ó¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿¸æ¼êÀöÉÚ»ÎÉ×¤µ¤ó¤Ï¡Ê1935Ç¯¡á¾¼ÏÂ10Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¡Ö¹ñ¤¢¤Ã¤Æ¤Î´ë¶È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¸æ¼êÀö¤µ¤ó¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¡¢ÆüËÜ¤¬Àï¸åÉü¶½´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì³«Âó¤Î¤¿¤á¤Ë30ºÐ¤ÇÅÏÊÆ¤·¡¢20¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊÆ¹ñ¶ÐÌ³¤Î¸å¡¢53ºÐ¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥á¥é¡¦Ê£¼Ìµ¡¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¥ä¥Î¥ó¤ò¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¢¾¦¶È°õºþ¡¢IT¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤Ø¤È³ÈÂç¤µ¤»¡¢Çä¾å¤Î85¡ó¤Ï³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤¢¤²¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ë¤µ¤ì¤¿¸ùÀÓ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡ÖÀ¯¼£¤È·ÐºÑ¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£À¯¼£¤È·ÐºÑ¤ÏÉ½Î¢°ìÂÎ¡×¤È¸æ¼êÀö¤µ¤ó¤ÏÇ§¼±¤µ¤ì¡¢¿·¤·¤¤¥°¥íー¥Ð¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Î·Ð±Ä¤Î¥«¥¸¼è¤ê¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£
¼«Í³Âè°ì¼çµÁ¤ÎÃæ¤ò¡Ä
¡¡1990Ç¯Âå¤«¤é2020Ç¯½é¤á¤Þ¤Ç¤ÎÌó30Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¤Ï〝¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯〟¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄãÌÂ´ü¤ÎÃæ¤Ç¡¢À®Ä¹¤ò³¤³°»Ô¾ì¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌÊÆ¤ÏNAFTA¡ÊËÌÊÆ¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¡Ë¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Î3¥«¹ñ¤¬Äó·È¡£²¤½£³Æ¹ñ¤ÏEU¤ò·ëÀ®¤·¡¢·ë¤ÓÉÕ¤¤ò¿¼¤á¡¢³«¤«¤ì¤¿·ÐºÑ·÷¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¨¤¨¡¢1990Ç¯Âå¤Î½ª¤ï¤ê¤«¤é¡¢¥êー¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ê2008¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó20Ç¯´Ö°Ì¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤¬Á´Éô¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È¸æ¼êÀö¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¥°¥íー¥Ð¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Í¤Î¹Ô¤Íè¡¢»ñËÜ¤Î¹Ô¤Íè¤ÏÈó¾ï¤Ë¼«Í³¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¡£À¤³¦Ãæ¤Ç²ÁÃÍ¤Î¸ò´¹¤¬¼«Í³¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£²ÁÃÍ¤Î¸ò´¹¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ñ¸»¹ñ¤Ï»ñ¸»¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤¹¡£Ê¸ÌÀÀè¿Ê¹ñ¤Ï¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ²Ã¹©ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¸¶»º¹ñ¤ËÊÖ¤¹¤È¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¸ÌÀ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥°¥íー¥Ð¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇÎ®ÄÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²ÁÃÍ¤Î¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¹â´ØÀÇºö¡¢ÊÆ¹ñ¥Õ¥¡ー¥¹¥ÈÀ¯ºö¤ÇÊÑÍÆ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¼«¹ñÂè°ì¼çµÁ¤¬Ì¢±ä¤·¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¹ñ¤È¹ñ¤ÎÍø³²¾×ÆÍ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µìÍè¤ÎÃá½ø¤¬Êø¤ì¡¢º®ÌÂ¤¹¤ë»þÂå¤ò·ÐºÑ¿Í¤Ï¤É¤¦À¸¤È´¤¯¤«¤È¤¤¤¦Ì¿Âê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡·ÐºÑ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢»ÈÌ¿´¶¤È³Ð¸ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤À¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¸½ºß¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡º£¤ÏÀ¯¼£¤È·ÐºÑ¤¬ÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤»þÂå¡£¹ñ¤È´ë¶È¤Î´Ø·¸¤â¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¥ä¥Î¥ó¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿¸æ¼êÀöÉÚ»ÎÉ×¤µ¤ó¤Ï¡Ê1935Ç¯¡á¾¼ÏÂ10Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¡Ö¹ñ¤¢¤Ã¤Æ¤Î´ë¶È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¸æ¼êÀö¤µ¤ó¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¡¢ÆüËÜ¤¬Àï¸åÉü¶½´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì³«Âó¤Î¤¿¤á¤Ë30ºÐ¤ÇÅÏÊÆ¤·¡¢20¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊÆ¹ñ¶ÐÌ³¤Î¸å¡¢53ºÐ¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥á¥é¡¦Ê£¼Ìµ¡¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¥ä¥Î¥ó¤ò¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¢¾¦¶È°õºþ¡¢IT¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤Ø¤È³ÈÂç¤µ¤»¡¢Çä¾å¤Î85¡ó¤Ï³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤¢¤²¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ë¤µ¤ì¤¿¸ùÀÓ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡ÖÀ¯¼£¤È·ÐºÑ¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£À¯¼£¤È·ÐºÑ¤ÏÉ½Î¢°ìÂÎ¡×¤È¸æ¼êÀö¤µ¤ó¤ÏÇ§¼±¤µ¤ì¡¢¿·¤·¤¤¥°¥íー¥Ð¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Î·Ð±Ä¤Î¥«¥¸¼è¤ê¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£
¼«Í³Âè°ì¼çµÁ¤ÎÃæ¤ò¡Ä
¡¡1990Ç¯Âå¤«¤é2020Ç¯½é¤á¤Þ¤Ç¤ÎÌó30Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¤Ï〝¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯〟¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄãÌÂ´ü¤ÎÃæ¤Ç¡¢À®Ä¹¤ò³¤³°»Ô¾ì¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌÊÆ¤ÏNAFTA¡ÊËÌÊÆ¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¡Ë¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Î3¥«¹ñ¤¬Äó·È¡£²¤½£³Æ¹ñ¤ÏEU¤ò·ëÀ®¤·¡¢·ë¤ÓÉÕ¤¤ò¿¼¤á¡¢³«¤«¤ì¤¿·ÐºÑ·÷¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¨¤¨¡¢1990Ç¯Âå¤Î½ª¤ï¤ê¤«¤é¡¢¥êー¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ê2008¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó20Ç¯´Ö°Ì¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤¬Á´Éô¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È¸æ¼êÀö¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¥°¥íー¥Ð¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Í¤Î¹Ô¤Íè¡¢»ñËÜ¤Î¹Ô¤Íè¤ÏÈó¾ï¤Ë¼«Í³¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¡£À¤³¦Ãæ¤Ç²ÁÃÍ¤Î¸ò´¹¤¬¼«Í³¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£²ÁÃÍ¤Î¸ò´¹¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ñ¸»¹ñ¤Ï»ñ¸»¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤¹¡£Ê¸ÌÀÀè¿Ê¹ñ¤Ï¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ²Ã¹©ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¸¶»º¹ñ¤ËÊÖ¤¹¤È¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¸ÌÀ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥°¥íー¥Ð¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇÎ®ÄÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²ÁÃÍ¤Î¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¹â´ØÀÇºö¡¢ÊÆ¹ñ¥Õ¥¡ー¥¹¥ÈÀ¯ºö¤ÇÊÑÍÆ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¼«¹ñÂè°ì¼çµÁ¤¬Ì¢±ä¤·¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¹ñ¤È¹ñ¤ÎÍø³²¾×ÆÍ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µìÍè¤ÎÃá½ø¤¬Êø¤ì¡¢º®ÌÂ¤¹¤ë»þÂå¤ò·ÐºÑ¿Í¤Ï¤É¤¦À¸¤È´¤¯¤«¤È¤¤¤¦Ì¿Âê¤Ç¤¢¤ë¡£