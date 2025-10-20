欧州株 仏ＣＡＣが下げに転じる、ＢＮＰパリバが急落で取引停止
東京時間18:04現在
英ＦＴＳＥ100 9385.98（+31.41 +0.33%）
独ＤＡＸ 24060.79（+229.80 +0.96%）
仏ＣＡＣ40 8168.53（-5.67 -0.07%）
スイスＳＭＩ 12617.54（-26.95 -0.21%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:04現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46466.00（+85.00 +0.18%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6720.00（+17.50 +0.26%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25075.00（+88.50 +0.35%）
