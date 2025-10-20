欧州株　仏ＣＡＣが下げに転じる、ＢＮＰパリバが急落で取引停止
東京時間18:04現在
英ＦＴＳＥ100　 9385.98（+31.41　+0.33%）
独ＤＡＸ　　24060.79（+229.80　+0.96%）
仏ＣＡＣ40　 8168.53（-5.67　-0.07%）
スイスＳＭＩ　 12617.54（-26.95　-0.21%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:04現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46466.00（+85.00　+0.18%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6720.00（+17.50　+0.26%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25075.00（+88.50　+0.35%）