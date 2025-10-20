ドル円一時１５０．２８レベル、本日の安値広げる＝ロンドン為替



ロンドン序盤、にわかに円買いの動きが広がっている。ドル円は150.28近辺、ユーロ円は175.25近辺などに本日の安値を更新。



日本ではあすの首相指名で高市自民総裁がほぼ確定的となっており、いわゆる高市トレードの動きが織り込み済みとなっている面が指摘される。さらに一部報道によると日銀が来週の金融政策決定会合で２０２５年の成長見通しを小幅に上方修正するとの関係者情報も伝わっている。



また、欧州ではフランス格下げや仏銀大手ＢＮＰパリバ株が急落したことで取引停止となるなど、リスク警戒の面もあるもよう。全般に株高となるなかで、仏ＣＡＣ指数は逆行安になっている。



USD/JPY 150.48 EUR/JPY 175.46 GBP/JPY 202.15

