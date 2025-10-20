ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７９ｂｐと伊８０ｂｐをわずかに下回る
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:28時点）（%）
ドイツ 2.593
フランス 3.387（+79）
イタリア 3.39（+80）
スペイン 3.12（+53）
オランダ 2.751（+16）
ギリシャ 3.245（+65）
ポルトガル 2.972（+38）
ベルギー 3.147（+55）
オーストリア 2.903（+31）
アイルランド 2.831（+24）
フィンランド 2.968（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
