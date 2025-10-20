ユーロ圏　１０年債利回り格差 　仏７９ｂｐと伊８０ｂｐをわずかに下回る
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:28時点）（%）
ドイツ　　　　2.593
フランス　　　3.387（+79）
イタリア　　　3.39（+80）
スペイン　　　3.12（+53）
オランダ　　　2.751（+16）
ギリシャ　　　3.245（+65）
ポルトガル　　　2.972（+38）
ベルギー　　　3.147（+55）
オーストリア　2.903（+31）
アイルランド　2.831（+24）
フィンランド　2.968（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）