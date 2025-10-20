2025年10月19日、高知県で四万十川ウルトラマラソンが行われました。

100キロの過酷な道のり、ランナーたちの挑戦を追いかけました。



第31回四万十川ウルトラマラソン。100kmの部には1603人が出場し、午前5時半に高知県四万十市の旧蕨岡中学校を一斉にスタートしました。



スタートから21.3キロ地点でランナーを迎えるのは、コース序盤にして最大の難所・堂ケ森。麓から峠まで標高差600メートルの山道です。





■100kmの部に参加したランナー「もうふらふらです、軽トラに乗りたいです」「いままでこんな峠ってないですねここまでは。絶対に走り切りたいと思っている」60kmの部のスタート地点は四万十町のこいのぼり公園です。■60kmの部に参加したランナー「子どもたちが描いてくれたメッセージ、泣いてしまう、すごいうれしい。パワーいっぱい、頑張ろうって思う」「前回100kmで22kmまで行ったので、60kmで最高記録目指す。歩かないように頑張る」60kmの部は午前9時半にスタート。479人が四万十市のゴールを目指しました。大会の魅力は四万十川が織りなす雄大な景色。中でも、沈下橋はランナーにも人気のスポットです。■ランナー「最高ですね、疲れが吹き飛びました」100km総合男子優勝は静岡県の板垣辰矢さんでした。タイムは6時間49分20秒で2位に30分の差をつけ優勝。■100km総合男子優勝・板垣辰矢さん「初めの峠越えてからのアップダウンが地味にずっと続いていてきつかった。予想以上にタフなコースだった」100km総合女子では、千葉県から参加の高野温菜さんが自己ベストだという7時間47分15秒で優勝しました。■100km総合女子優勝・高野温菜さん「やっと終わったという感じ。給水所とかエイドにいる地元のおばあちゃんにすごい癒された」ゲストランナーとして参加したタレントの猫ひろしさんは、60kmを走り抜き大会をこう振り返りました。■ゲストランナー・猫ひろしさん「沿道の方もそうですし、スタッフもそうですし、選手からも応援されてすごい幸せでした。またいつか帰ってきたいです、呼んでください、にゃー！」大会実行委員会によりますと100kmの部の制限時間内の完走率は62.2パーセントでした。■ランナー「めっちゃしんどかったです、もうやめようって何回も思ったんですけど、妻がゴールで待ってるって言ったんで」「初めてやったんですけどほんとにきつかったです。ほんとに温かくていろんな人の支えであったりとか、いろんなことを自分も見つめなおす機会になる大会だった」多くの人たちの支えの中走りぬいたランナーたちの表情は、達成感に溢れていました。