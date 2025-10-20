¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï20Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹±óÀ¬¤ò¹Ô¤¦U-15ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ÇØÈÖ¹æ10¤Ï¡¢FCÅìµþ¤ÇÄ¹¤é¤¯ÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÍÛÊ¿»á¤òÉã¤Ë»ý¤ÄMF³á»³Ï¡æÆ(FCÅìµþU-18)¤¬ÇØÉé¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Á°¶¶°é±Ñ¹âMFº·²åÆü¸þ¤¬¹âÂÎÏ¢¤«¤éÍ£°ìÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï24Æü¤Ë½¸¹ç¤·¤ÆÆüËÜ¤òÈ¯¤Á¡¢¥Ñ¥ê¤ÇÄ´À°¡£³èÆ°´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¥Ð¥ë¡¦¥É¡¦¥Þ¥ë¥Ì¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢U-15¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡¢U-15¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¡¢U-15¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û

ÃÄÄ¹:µÈÌî¿­É§

´ÆÆÄ:Ê¿ÅÄÎé¼¡

¥³¡¼¥Á:ÅÚ¶¶Àµ¼ù

GK¥³¡¼¥Á:µÈ²¬¿µÊå

¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á:¾®ÎæÈ¥Ç·

¡ÚÁª¼ê¡Û

¢¦GK

1ÌÚÅÄÏ¡¿Í(¼¯Åç¥Î¥ë¥ÆJr¥æ¡¼¥¹)

12¾®Èªñ¥Î¼(GÂçºåJr¥æ¡¼¥¹)

¢¦DF

6¼ò°æÍÛÅÎ(ÀéÍÕU-15)

4»°Ã«Í§¹À(¿À¸ÍU-15)

15¾±»Ê±Í¿Í(ÅìµÞS¥ì¥¤¥¨¥¹FC U-15)

5ÎÓÅ·²»(ÂçÊ¬U-15)

3ÕôÇÏ±©Î°(ÀîºêF U-15À¸ÅÄ)

2ÅÏÉôÄ¾¹¨(ÅìµþV Jr¥æ¡¼¥¹)

19ÄçÀ¶°¡Ìç(ÇðU-15)

¢¦MF

10³á»³Ï¡æÆ(FCÅìµþU-18)

9º·²åÆü¸þ(Á°¶¶°é±Ñ¹â)

18¶¶¸µ·ë¿Î(¥½¥ì¥Ã¥½·§ËÜ)

8¿¼Ã«ºó¶¦(Ì¾¸Å²°U-15)

20°ËÆ£¹Ò(FCÅìµþ¤à¤µ¤·)

7²Ö¸µÍÀå«(¿À¸ÍU-15)

16»­Åç½¼µ±(FC¥°¥é¥ó¥ê¥ªSUZUKA)

¢¦FW

11Âô¸ý±ÉÂÀ(²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹)

14²Ã²ìÌîÅý(GÂçºåJr¥æ¡¼¥¹)

13ÅÚ°æ¶õ²ê(¼¯Åç¤Ä¤¯¤ÐJr¥æ¡¼¥¹)

17¥ª¥Ä¥³¥í³¤ºù(FC LAVIDA)