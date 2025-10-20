¥Õ¥é¥ó¥¹±óÀ¬¹Ô¤¦U-15ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½!! ÇØÈÖ¹æ10¤ÏFCÅìµþU-18MF³á»³Ï¡æÆ¡¢Á°¶¶°é±ÑMFº·²åÆü¸þ¤¬¹âÂÎÏ¢¤«¤éÍ£°ìÁª½Ð
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï20Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹±óÀ¬¤ò¹Ô¤¦U-15ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ10¤Ï¡¢FCÅìµþ¤ÇÄ¹¤é¤¯ÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÍÛÊ¿»á¤òÉã¤Ë»ý¤ÄMF³á»³Ï¡æÆ(FCÅìµþU-18)¤¬ÇØÉé¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Á°¶¶°é±Ñ¹âMFº·²åÆü¸þ¤¬¹âÂÎÏ¢¤«¤éÍ£°ìÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï24Æü¤Ë½¸¹ç¤·¤ÆÆüËÜ¤òÈ¯¤Á¡¢¥Ñ¥ê¤ÇÄ´À°¡£³èÆ°´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¥Ð¥ë¡¦¥É¡¦¥Þ¥ë¥Ì¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢U-15¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡¢U-15¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¡¢U-15¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
ÃÄÄ¹:µÈÌî¿É§
´ÆÆÄ:Ê¿ÅÄÎé¼¡
¥³¡¼¥Á:ÅÚ¶¶Àµ¼ù
GK¥³¡¼¥Á:µÈ²¬¿µÊå
¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á:¾®ÎæÈ¥Ç·
¡ÚÁª¼ê¡Û
¢¦GK
1ÌÚÅÄÏ¡¿Í(¼¯Åç¥Î¥ë¥ÆJr¥æ¡¼¥¹)
12¾®Èªñ¥Î¼(GÂçºåJr¥æ¡¼¥¹)
¢¦DF
6¼ò°æÍÛÅÎ(ÀéÍÕU-15)
4»°Ã«Í§¹À(¿À¸ÍU-15)
15¾±»Ê±Í¿Í(ÅìµÞS¥ì¥¤¥¨¥¹FC U-15)
5ÎÓÅ·²»(ÂçÊ¬U-15)
3ÕôÇÏ±©Î°(ÀîºêF U-15À¸ÅÄ)
2ÅÏÉôÄ¾¹¨(ÅìµþV Jr¥æ¡¼¥¹)
19ÄçÀ¶°¡Ìç(ÇðU-15)
¢¦MF
10³á»³Ï¡æÆ(FCÅìµþU-18)
9º·²åÆü¸þ(Á°¶¶°é±Ñ¹â)
18¶¶¸µ·ë¿Î(¥½¥ì¥Ã¥½·§ËÜ)
8¿¼Ã«ºó¶¦(Ì¾¸Å²°U-15)
20°ËÆ£¹Ò(FCÅìµþ¤à¤µ¤·)
7²Ö¸µÍÀå«(¿À¸ÍU-15)
16»Åç½¼µ±(FC¥°¥é¥ó¥ê¥ªSUZUKA)
¢¦FW
11Âô¸ý±ÉÂÀ(²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹)
14²Ã²ìÌîÅý(GÂçºåJr¥æ¡¼¥¹)
13ÅÚ°æ¶õ²ê(¼¯Åç¤Ä¤¯¤ÐJr¥æ¡¼¥¹)
17¥ª¥Ä¥³¥í³¤ºù(FC LAVIDA)
