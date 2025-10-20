西野カナ、アリーナツアー追加公演をライブ音源で配信リリース
西野カナが、ライブ音源『Fall In Love With You Again Tour 2025』を10月31日(金)に配信リリースする。
本ライブ音源は、今年4月~6月にかけて開催された、西野カナにとって2018年以来およそ7年ぶりの全国アリーナツアー＜Fall In Love With You Again Tour 2025＞の、さいたまスーパーアリーナでの追加公演が収録されたもの。11月19日(水)に発売するライブBlu-ray&DVD 『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』に先駆けて配信リリースされるかたちだ。
収録曲には「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」「Best Friend」など大ヒット曲から、追加公演でサプライズ披露となった最新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」までアンコール含む全26曲を完全収録した。
また、発表にあわせライブ音源の事前配信予約もスタート。Spotify / Apple Musicで配信予約した方に、未公開のライブ写真を使用したオリジナルスマホ壁紙がプレゼントされる。
配信リリース日の当日10月31日(金)20時からは、リリースを記念してStationheadでの「Halloween Listening Party」の実施が決定。また、ライブBlu-ray & DVD発売週の11月22日(土)18時からは、それぞれの視聴環境で同時刻に一斉視聴するウォッチングパーティーも実施される。詳細は西野カナ公式サイトやSNSにて後日発表とのこと。
ライブ音源配信『Fall In Love With You Again Tour 2025』
2025年10月31日(金)配信スタート
収録内容
1. EYES ON YOU
2. Best Friend
3. もしも運命の人がいるのなら
4. Darling
5. Believe -short-
6. パッ -short-
7. イントゥ・ミー
8. UNZARI -short-
9. candy -short-
10. Abracadabra -short-
11. Funny
12. 君に会いたくなるから
13. 会いたくて 会いたくて
14. 好き
15. Dear…
16. 15
17. We Don’t Stop -short-
18. GO FOR IT !! -short-
19. Day 7 -short-
20. Sherie -short-
21. 私たち
EN1. トリセツ
EN2. また君に恋をする
EN3. With You
EN4. Esperanza
EN5. マジカルスターシャインメイクアップ☆
▼ライブ音源配信 「Fall In Love With You Again Tour 2025」配信予約
https://nishinokana.lnk.to/FallInLoveWithYouAgainTour
『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』
2025年11月19日発売
予約：https://nishinokana.lnk.to/Kana_Nishino_Fall_In_Love_With_You_Again_Tour_2025
◼︎完全生産限定盤（Blu-ray/DVD）￥13,000(税込)
2BD/2DVD(LIVE本編DISC&特典映像DISC)+豪華BOX仕様,25枚フォトカード,自立式フォトスタンド兼フォトカードケース,アクリルキーホルダー,プレイパス封入(LIVE本編映像のみ)
Blu-ray：SEXL-336~338
DVD：SEBL-360~362
◼︎通常盤初回仕様限定盤（Blu-ray/DVD）￥8,500(税込)
BD/DVD(LIVE本編DISC),カードサイズステッカー,プレイパス封入
Blu-ray：SEXL-339
DVD：SEBL363
【特典映像DISC詳細】
ツアーの裏側密着を中心とした、総尺30分超えの豪華なメイキング映像
“Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025” Making Video
“With You” Photo Shooting / MV Making Video
【対象店舗/特典内容】
Sony Music Shop：オリジナルアクリルブロック
楽天ブックス：オリジナルスマホショルダー
Amazon.co.jp：オリジナルコットン巾着
TOWER RECORDS全店（オンライン含む）：オリジナルA5クリアファイル
HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド（２種１セット）
セブンネットショッピング：オリジナルナップサック
西野カナ応援店：オリジナルカードサイズステッカー
＜ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”＞
2025年12月17日(水)18日(木) Kアリーナ横浜
※TICKETS SOLD OUT
https://www.nishinokana.com/christmasmagic/
■ライブ・ビューイング／12月18日(木)公演
https://liveviewing.jp/nishinokana_christmasmagic/
