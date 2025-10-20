Travis Japanが、12月3日にリリースする3rdアルバムからの先行配信曲「Disco Baby」のティザー映像を公開した。

10月27日に先行配信される「Disco Baby」は、1970年代のディスコカルチャーを現代的に取り入れたダンスナンバー。本日公開されたティザーではジャケット姿のパーティーシーンと、カジュアルな衣装で青空の下ダンサーと楽しそうに踊るシーンが公開されている。

この「Disco Baby」が収録される3rdアルバムは、FC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の3形態。FC限定盤には、特典DISCとしてBlu-rayまたはDVDに加え、ユニット曲を収録したCD、そしてオリジナルデザインのグッズが封入される。初回T盤、初回J盤においても、Video Clipやメイキング、バラエティコンテンツなどが収録された特典映像DISCが付随。さらに、初回T盤、初回J盤に封入されるブックレット・ステッカーシート・トレカはそれぞれ衣装違いのデザインになる。

収録曲は、2025年3月にリリースした初ダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」、4月にリリースした映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』主題歌「Would You Like One?」の3曲を、6月に復帰した川島如恵留も含む7人バージョンで収録し、新曲も含めた全15曲を収録。また、通常盤のみボーナストラックが収録される。

■「Disco Baby」先行配信

2025年10月27日（月）AM0時より配信スタート