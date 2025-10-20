この記事をまとめると ■フェラーリのフラッグシップは昔からV12エンジン搭載がお約束だった ■時代が進むにつれてV8エンジンでもフラッグシップに準ずるモデルを展開してきた ■最近ではモーターなども取り入れ電動化も進めてきている

フェラーリのフラッグシップとは

今回は、フェラーリのフラッグシップモデルの話をしよう。ちなみにフラッグシップとは、そのメーカーやブランドのなかで最高級に位置づけられるものを意味する言葉。自動車、とりわけスポーツカーの世界においては、それは最高の性能をもつものと定義してもよいだろう。

ならばフェラーリのフラッグシップは、創業以来の伝統であるV型12気筒エンジンを搭載するモデルであると考えるのが自然だ。実際にフェラーリがV型12気筒エンジンを搭載しないロードカーを発表したのは、1967年に誕生したV型6気筒の「ディーノ206GT」が最初のことで、その後1973年にはV型8気筒の「ディーノ308GT4」が、また1975年には「308GTB」が登場している。この時代のV型12気筒モデルは「365GTB4BB」に始まる一連のBBシリーズで、ここには確たるヒエラルキーが存在した。

だが1984年になるとここに変化が表れる。フェラーリはこの年に限定車の「GTO（288GTO）」をリリース。このGTOには2855ccのV型8気筒ツインターボエンジンが400馬力の最高出力で搭載され、最高速では305km/hを主張したのだ。一方、このGTOから約半年遅れて登場した「テスタロッサ」は、4943ccのV型12気筒自然吸気エンジンで390馬力を発揮。最高速は300km/hとされたから、シンプルに比較するのなら、GTOが生産されていた1984年と1985年に限っては、フェラーリのフラッグシップはV型8気筒モデルのGTOであったということになる。

そして1987年になると、さらにフェラーリは高性能なV型8気筒モデルを発表する。同社の創立40周年を記念して企画された「F40」がそれで、こちらも限定車というコンセプトはGTOと変わらなかったが、生産は1992年まで続けられ、2936ccのV型8気筒ツインターボエンジンの478馬力という最高出力や324km/hの最高速は、テスタロッサはもちろんのこと、そのマイナーチェンジ版である1991年デビューの「512TR」のそれをも超越していた。

電動化によりさらなる高みへ

その後はF40に続くスペチアーレが、V型12気筒エンジンを採用したことで、フェラーリのフラッグシップは再び12気筒モデルへと回帰することになるが、その一方でフェラーリは、V型8気筒エンジンの高性能化に積極的な姿勢を貫き続けた。2019年に発表された「F8トリブート」では3902ccのV型8気筒ツインターボエンジンで720馬力の最高出力を実現。これは同時期のV型12気筒モデル、「812スーパーファスト」の6496cc自然吸気エンジンに対してあと80馬力に迫るスペックであり、最高速は両車ともに340km/hを可能とすると発表されていたのだ。

この2019年には、フェラーリのV型8気筒モデルのさらなる進化版ともいえる「SF90ストラダーレ」がリリースされるが、こちらは3990ccのV型8気筒ツインターボエンジンに3基のエレクトリックモーターを組み合わせたPHEV。最高出力の1000馬力は2024年に6496ccのV型12気筒自然吸気エンジンを搭載して誕生した「12チリンドリ」の830馬力を上まわるものだった。最高速にはいずれも340km/hというデータが掲げられている。

また、このSF90ストラダーレは、先日「849テスタロッサ」にモデルチェンジされ、パワーユニットの基本構成は共通するものの最高出力はさらに1050馬力にまで引き上げられた。

そして現在、フェラーリのフラッグシップとして絶対的な存在といえるのは、2025年から2027年にかけて限定生産される新型PHEVスペチアーレの「F80」だ。パワーユニットは296シリーズと同一の2992ccの排気量を持つV型6気筒ツインターボエンジンに、やはり3基のエレクトリックモーターを組み合わせたもの。最高出力はエンジンが900馬力、エレクトリックモーターは300馬力とされ、システム全体では1200馬力という驚異的な数字を発揮する。最高速の350km/hにも十分な説得力がある。

フェラーリにとって、もはやV型12気筒モデル＝フラッグシップという時代は、少なくともその性能を評価軸とするのならば完全に過去のものになった。

動力性能とともに環境性能も追求していかなければならないなかで、はたしてフェラーリからはこれからどのようなモデルが誕生していくのだろうか。多くのファンが待ち望むのは、やはり究極的な性能を誇るV型12気筒モデルであることは容易に想像できるところなのだが。