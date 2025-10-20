春のセンバツ甲子園につながる『秋の北信越大会』の準決勝と決勝が週末に行われ、日本文理と帝京長岡が歴史的勝利を収めました。



春の切符を目指し挑む強豪の壁。

18日(土)の準決勝・第1試合、福井の王者・敦賀気比に挑む日本文理は1点差で迎えた8回2アウト2塁1塁で3番・秦。変化球を捉え特大スリーラン。さらに1点を加え、終盤に突き放します。



このまま勝利かと思われた9回。ここまで粘りの投球を続けてきたエース染谷が相手打線につかまり1点差。なおも続くピンチ･･･、マウンドを託されたのは1年生サウスポー・室橋がリードを守り抜き決勝進出を決め、まずは日本文理が決勝へと駒を進めます。



■日本文理 室橋琉翔投手(1年)

「(染谷から)後は任せたぞと声をかけられました。」



■日本文理 秦碧羽選手(2年)

「よりチームに勢いをもたらすような1打が打てた。(勝てて)本当によかった。」



【準決勝第1試合】

日本文理 7-6 敦賀気比(福井)





続く第2試合は、石川の強豪・星稜に挑む帝京長岡。

マウンドには1年生エース・工藤が、ランナーを出しながらも130km/h台後半のストレートを軸にアウトを積み重ねます。1点差で迎えた6回、1アウト満塁と工藤がこの日最大のピンチを迎えます。



■帝京長岡 工藤壱朗投手(1年)

「ここ切ったら勝てるという自信もあって、バックが必ず守ってくれると信じていた。」



みなぎるエースの気迫で流れは渡しません。工藤が最後も三振でしめ、決勝進出を果たしました。



■帝京長岡 工藤壱朗投手(1年)

「帝京長岡の背番号1番をつけている以上 勝たないと意味がないと思ったので、この気持ちで押せたのがよかった。」



【準決勝第2試合】

帝京長岡 2-1 星稜(石川)





そして19日(日)に帝京長岡と日本文理の決勝が行われ、帝京長岡が優勝を果たしました。



【決勝】

帝京長岡 5-4 日本文理





『秋の北信越大会』は、春のセンバツ甲子園出場校を選ぶ参考になる大会。決勝に残った2校は有力となります。センバツ甲子園へ北信越大会の優勝・準優勝校として県内から2校出場となれば、県内初の快挙となります。