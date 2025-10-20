ミャクミャク、大阪駅前のフェス登場へ 10・25＆26開催『BAYCREW′S FESTIVAL』が予告【出演アーティスト一覧あり】
大阪駅前のうめきた公園で10月25日・26日にチャリティーフェス『BAYCREW'S FESTIVAL』が開催され、多彩なコンテンツがそろう。ライブ＆DJパフォーマンスのほか、マーケットには「大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア」が登場し、ミャクミャクの来店も予告されている。
【写真】『BAYCREW'S FESTIVAL』ミャクミャク来店の予告 グッズ購入などの注意事項も
『BAYCREW'S FESTIVAL』は、2019年に国内4都市、2022年に横浜、2024年に大阪で開催され、大好評だった。今回は、能登地方への復興応援を目的に、大阪駅北側のグラングリーン大阪・うめきた公園から、“衣食住美を通じて人生の楽しみ”を提供する。
マーケットでは「「大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアBAYCREW’S FESTIVAL店」が出店。「サンリオキャラクターズ ミャクミャクなりきりぬいぐるみ」のハローキティのぬいぐるみや、「きっこうちゃん・ミャクミャク」などコラボレーション商品もあるという。「さらに当日は大阪・関西万博公式キャラクター ミャクミャクの来店も決定！」と案内されている。
※ミャクミャクの来店時間はInstagramにて後日お知らせします。
※お一人様あたりの購入点数に制限を設けさせていただきます。
※商品は10月25日（土）・26日（日）の両日販売いたします。
※各日とも、販売数が上限に達し次第、販売を終了させていただきます。
■アーティスト
Original Love Jazz Trio
ウルフルズ
水曜日のカンパネラ
Ovall
思い出野郎Aチーム
七尾旅人
Chilli Beans.
大比良瑞希 (Band Set!)
CAPTAIN VINYL
MAGARA
grooveman Spot
ZEN-LA-ROCK
DJ KENTA
矢部ユウナ
ナツ・サマー
YAYA子（凸凹。）
